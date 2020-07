Werder-Fan liefert Union Berlin 100 Kisten Bier als Dank für Schützenhilfe

Hey, @fcunion ! Fünf Kisten Kabinen-Bier von uns #Werder-Fans für Eure Truppe, wenn ihr Düsseldorf schlagt. Für nen Doppelpacker gibts zwei Kisten extra. Wenn es einer unserer GELIEBTEN Ex ist, mach' ich drei draus.

I'm looking at you, @felixkroos18 and @ujah21 ...!#Strohhalm pic.twitter.com/3sKoGWNoy4