Maguire mit neuem Allzeit-Rekord – das sind die je 10 teuersten Spieler nach Position

Greta spricht vor europäischer Klimajugend in Lausanne – was du wissen musst

Zum ersten Mal treffen sich heute die Klimastreikenden aus ganz Europa zu einem Treffen. Eine Woche lang planen sie in Lausanne die nächsten Schritte.

Über 450 junge Klimastreikende aus 37 Ländern Europas treffen sich ab heute Montag in Lausanne zum ersten internationalen Gipfeltreffen der FridaysforFuture-Bewegung. Auch die Initiantin der Bewegung, Greta Thunberg, reiste mit dem Zug aus Schweden an.

In öffentlichen Gebäuden, die die Stadt zur Verfügung stellt und bei Gastfamilien kommen die Aktivisten unter. Aus Russland, der Ukraine und der Türkei reisen die Jugendlichen an – ohne in ein Flugzeug zu steigen.

Thunberg, aus deren Schulstreik …