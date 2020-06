Sport

Fussball

Bundesliga: Urs Fischers Union Berlin feiert den Klassenerhalt



Bundesliga, 32. Runde

Bild: keystone

Fischers Union Berlin feiert den Klassenerhalt – Embolo glänzt als Vorbereiter

Gladbach – Wolfsburg 3:0

Nach zwei Niederlagen in Folge ist Borussia Mönchengladbach zum Siegen zurückgekehrt. Breel Embolo und Jonas Hofmann glänzten beim 3:0-Sieg gegen Wolfsburg. Gladbachs Chancen, in der nächsten Saison vom Geldtopf der Champions League zu profitieren, sind damit wieder gewachsen. Nachdem die Borussia den vierten und letzten Startplatz für die Königsklasse durch die Niederlagen gegen Bayern München und Freiburg an Bayer Leverkusen hatte abtreten müssen, ist sie zumindest vorübergehend wieder an der Werkself vorbeigezogen.

Breel Embolo, der nach der Verletzung von Marcus Thuram in die Startformation zurückgekehrt war, avancierte gemeinsam mit Jonas Hofmann zum Matchwinner beim wichtigen Heimsieg. Mit einer starken Einzelleistung leitete der 23-jährige Schweizer in der 11. Minute das erste von zwei Hofmann-Toren ein. Seinem Bewacher John Brooks hatte sich Embolo dabei mit einem Übersteiger entledigt, ehe er den Teamkollege mittels Aussenrist perfekt in den Raum lancierte.

Auch am 2:0 nach einer halben Stunde hatte der Schweizer Anteil, der in der Wolfsburger Abwehr ständig für Unruhe sorgte. Eine Flanke Embolos brachten die Gäste nicht konsequent geklärt, was Hofmann über einen Kopfball Lars Stindls und das Zuspiel von Matthias Ginter zum nächsten erfolgreichen Abschluss nutzte. 25 Minuten vor dem Ende sorgte Gladbachs Captain Stindl mit dem dritten Treffer für das Heimteam für die Vorentscheidung.

Wolfsburg, bei dem das Schweizer Duo Kevin Mbabu und Renato Steffen über die volle Spielzeit zum Einsatz kam, geriet nach guten Start mit dem ersten Gegentor aus dem Tritt. Gladbachs Goalie Yann Sommer erlebte einen grösstenteils geruhsamen Abend, in der zweiten Halbzeit wurde der Schweizer Nationalmannschaftsgoalie kein einziges Mal geprüft.

Borussia Mönchengladbach - Wolfsburg 3:0 (2:0)

Tore: 11. Hofmann 1:0. 30. Hofmann 2:0. 65. Stindl 3:0.

Bemerkungen: Borussia Mönchengladbach mit Sommer, Elvedi (verwarnt/im nächsten Spiel gesperrt) und Embolo (bis 81.), ohne Zakaria (verletzt). Wolfsburg mit Mbabu und Steffen, ohne Mehmedi (verletzt). (pre/sda)

Union Berlin – Paderborn 1:0

Jubel bei Union Berlin: Das Team von Trainer Urs Fischer bezwingt Paderborn mit 1:0 und hat sich so bereits zwei Spieltage vor Schluss den Klassenerhalt gesichert. Paderborn hingegen steigt ab. Ein Eigentor sorgt für die Entscheidung. Nach einem Freistoss von Union-Captain Christopher Trimmel verlängert Ben Zolinski den Ball ins Tor ins eigene Netz. Dieses 1:0 verwaltet Union dann bis zum Schluss souverän.

Union Berlin - Paderborn 1:0 (1:0)

Tor: 27. Zolinski (Eigentor) 1:0.

Freiburg – Hertha Berlin 2:1

Hertha BSC hat die letzte Cance auf eine Teilnahme an der Europa League verspielt. Beim SC Freiburg verloren die Hauptstädter mit 1:2 und haben nun auch rechnerisch keine Chance mehr auf den siebten Tabellenplatz. Tragischer Held war Vladimir Darida, dessen Fehler zum Freiburger Siegtreffer führte.

Den Führungstreffer von Freiburgs Grifo konnte Vedad Ibisevic noch per Elfmeter ausgleichen, ehe Joker Nils Petersen nach dem Fehler von Darida den Siegtreffer erzielte. Nach der dritten Niederlage in Folge liegt Hertha nun nur noch auf Rang 11.

Freiburg - Hertha Berlin 2:1 (0:0)

Tore: 61. Grifo 1:0. 66. Ibisevic (Foulpenalty) 1:1. 71. Petersen 2:1.

Die Tabelle:

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Nicht mehr anzeigen

Die 12 überraschendsten Fussball-Meister Keine Fussball-Fans im Büro, bitte! Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter