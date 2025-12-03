Granit Xhaka und Sunderland trotzen Liverpool einen Punkt ab. Bild: keystone

Xhakas Sunderland ärgert Liverpool + Bayern zittert im DFB-Pokal + Mbappé mit Traumtor

DFB-Pokal

Union Berlin – Bayern München 2:3

So viel Drama war nicht zu erwarten, nachdem der grosse Favorit bereits nach 24 Minuten 2:0 geführt hatte. Ein Eigentor von Ilyas Ansah und ein Kopfball von Harry Kane sorgten für die frühe Führung des FC Bayern München. In der 40. Minute verkürzte Leopold Querfeld für Gastgeber Union Berlin per Penalty, nur damit Diogo Leite mit einem erneuten Eigentor wieder für einen Zwei-Tore-Rückstand sorgte.

Doch die Berliner erholten sich auch davon. Zehn Minuten nach der Pause verwandelte Querfeld auch den zweiten Penalty und brachte die Eisernen wieder heran. In der Folge war das Team von Trainer Steffen Baumgart das Bessere, man muss fast schreiben spielbestimmend. Doch trotz mehrerer guter Chancen wollte der Ball nicht mehr ins Tor und verlor Union Berlin deshalb 2:3 gegen den FC Bayern.

Bitteres Aus für ein tapferes Union. Bild: keystone

Union Berlin - Bayern München 2:3 (1:3)

Tore: 12. Ansah (Eigentor) 0:1. 24. Kane 0:2. 40. Querfeld (Penalty) 1:2. 45.+4 Leite (Eigentor) 1:3. 55. Querfeld (Penalty) 2:3.



Bochum – Stuttgart 0:2

Titelverteidiger VfB Stuttgart setzte sich im DFB-Pokals mit Mühe und dank gütiger Mithilfe des Zweitligisten Bochum 2:0 durch und steht damit im Viertelfinal. Die Schwaben gingen nach zwölf Minuten durch ein Eigentor von Bochums Philipp Strompf in Führung, der Innenverteidiger sah kurz vor der Pause wegen einer Notbremse dann die Rote Karte.

In Überzahl brauchte Deniz Undav nicht lange, um für den Endstand zu sorgen. Trotz nur 24 Prozent Ballbesitz wäre für den VfL Bochum, der nur einen Torschuss weniger hatte als der Favorit aus Stuttgart, mehr möglich gewesen.

Der VfB Stuttgart steht im DFB-Pokal-Viertelfinal. Bild: keystone

Leonidas Stergiou kam bei den Stuttgartern erstmals in dieser Saison für die 1. Mannschaft zum Einsatz. Zuvor hatte der 23-Jährige seit seiner Genesung Anfang Oktober nur für die zweite Mannschaft in der 3. Liga gespielt. Luca Jaquez fehlte verletzt.

VfL Bochum - VfB Stuttgart 0:2 (0:1)

Tore: 12. Strompf (Eigentor) 0:1. 47. Undav 0:2.

Bemerkungen: 45.+1 Rote Karte gegen Strompf (Bochum)​. Stuttgart mit Stergiou (ab 89.), ohne Jaquez (verletzt).

Freiburg – Darmstadt 2:0

Auch der SC Freiburg steht im Viertelfinal des deutschen Cups. In der 42. Minute brachte Vincenzo Grifo die Gastgeber gegen Zweitligist Darmstadt durch einen Penalty in Führung. Der Schweizer Johan Manzambi wurde davor im Strafraum gefoult.

Nach 69 Minuten stellte Lucas Höler auf Vorlage Grifos dann auf 2:0. Dabei blieb es in der Folge auch, weil Grifo einen zweiten Penalty an die Latte setzte. Bei den Gästen flog Ex-St.Galler Matej Maglica in der 89. Minute mit Gelb-Rot vom Platz.

Manzambi holte einen Penalty für Freiburg heraus. Bild: www.imago-images.de

SC Freiburg - SV Darmstadt 2:0 (1:0)

Tore: 42. Grifo (Penalty) 1:0. 69. Höler 2:0.

Bemerkungen: 84. Grifo verschiesst Penalty. Freiburg mit Manzambi (bis 85.), ohne Ogbus (Ersatz).



Premier League

Arsenal – Brentford 2:0

Arsenal hält die Konkurrenz auf Distanz. Der Leader der Premier League setzt sich gegen Brentford dank Toren von Mikel Merino und Bukayo Saka souverän 2:0 durch und bleibt damit fünf Punkte vor Verfolger Manchester City. Der Spanier Merino traf bereits nach elf Minuten per Kopf nach einer Flanke von Ben White, in der Nachspielzeit bereitete der 29-Jährige dann den Treffer zum 2:0-Endstand vor. Brentford-Goalie Caomhin Kelleher sah dabei nicht gut aus.

Arsenal - Brentford 2:0 (1:0).

Tore: 11. Merino 1:0. 91. Saka 2:0.

Liverpool – Sunderland

Nur ein Eigentor von Nordi Mukiele verhindert die dritte Heimniederlage des FC Liverpool in Folge. Der Franzose in Diensten von Sunderland verantwortete in der 81. Minute das 1:1 an der Anfield Road. Erst wurde Florian Wirtz als Torschütze gewertet. Es wäre der erste Pflichtspieltreffer des Detuschen für die Reds gewesen.

Das von Granit Xhaka als Captain angeführte Sunderland war in der 67. Minute durch den jungen Marokkaner Chemsdine Talbi in Führung gegangen und kam dem ersten Sieg an der Anfield Road seit über 42 Jahren nahe. Der eine Punkt reicht dem erstaunlichen Aufsteiger aber immerhin, um nach der 14. Runde in der Tabelle weiterhin vor dem Meister Liverpool klassiert zu sein.

Liverpool - Sunderland 1:1 (0:0).

Tore: 67. Talbi 0:1. 81. Wirtz 1:1.

Bemerkungen: Sunderland mit Xhaka.

Leeds – Chelsea 3:1

Chelsea lässt die Lücke zu Leader Arsenal grösser werden. Nachdem die Blues dem Stadtrivalen am Wochenende trotz langer Unterzahl einen Punkt abgerungen haben, unterliegt das Team von Trainer Enzo Maresca wenige Tage später bei Aufsteiger Leeds United, der zuvor vier Niederlagen in Serie einstecken musste.

Die Gastgeber gingen früh in Führung und erhöhten noch vor der Pause. Auch nach dem Anschlusstreffer von Pedro Neto in der 50. Minute liess Leeds nur wenig zu und spielte sich die besseren Chancen heraus. Dominic Calvert-Lewin sorgte in der 72. Minute dann für die Vorentscheidung. Noah Okafor war wenige Minuten zuvor aufs Feld gekommen.

Leeds durfte sich endlich wieder über einen Sieg freuen. Bild: keystone

Leeds - Chelsea 3:1 (2:0).

Tore: 6. Bijol 1:0. 43. Tanaka 2:0. 50. Neto 2:1. 72. Calvert-Lewin 3:1.

Bemerkungen: Leeds mit Okafor (ab 67.).

La Liga

Bilbao – Real Madrid 0:3

Nach drei Unentschieden in Folge in der spanischen Liga hat Real Madrid zum Siegen zurückgefunden. Auswärts setzten sich die Königlichen souverän 3:0 gegen Athletic Bilbao durch. Kylian Mbappé traf dabei doppelt, Eduardo Camavinga sorgte dazwischen für den zweiten Treffer der Madrilenen. Trotz des deutlichen Erfolgs bleibt das Team von Trainer Xabi Alonso einen Punkt hinter dem FC Barcelona, der sich am Montag 3:1 gegen Atlético Madrid durchgesetzt hat.