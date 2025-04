Lorant verbinden die meisten Fussballfans mit seiner Trainerzeit bei 1860 München. Bild: www.imago-images.de

Bundesliga trauert um Kultfigur – Werner Lorant ist tot

Werner Lorant war ein Original. Ein Kult-Trainer. Der TSV 1860 München erlebte mit ihm tolle Zeiten. Nun trauern nicht nur die Löwen.

Werner Lorant ist tot. Der Kult-Trainer starb am Ostersonntag nach längerer Krankheit in einem Krankenhaus in Wasserburg am Inn. Lorant wurde 76 Jahre alt. Das teilte der TSV 1860 München mit und damit der Verein, mit dem Lorant die grössten Zeiten als Trainer erlebt hatte.

Tiefe Trauer beim Verein

«Die gesamte Löwen-Familie ist in tiefer Trauer. Werner Lorant war eine Trainer-Legende. Er hat tiefe Spuren beim TSV 1860 München hinterlassen», hiess es in einer Mitteilung der Münchner, bei denen Lorant im Juli 1992 das Traineramt übernommen hatte. Der Verein spielte auch damals gerade in der dritten Liga.

Ted Lasso in der bayrischen Version: Werner Lorant (rechts) und Karl-Heinz Wildmoser. Bild: imago-images.de

Unter Lorant und dem Präsidenten Karl-Heinz Wildmoser gelang der Aufstieg von der damaligen Bayernliga in die Bundesliga. Bis Oktober 2001 arbeitete er bei den Löwen, 1997 hatte er ihn in den UEFA-Cup geführt. Viele weitere und meist deutlich kürzere Stationen folgten, etwa in der Türkei (Fenerbahce), in China oder auf Zypern.

Er war «Werner beinhart»

Egal, wo er war, Lorant blieb immer seiner Art treu: knorrig, knallhart und direkt. «Ich wechsle nur aus, wenn sich einer ein Bein bricht», hatte er einmal gesagt. Für viele war der an der Linie Zigaretten rauchende Lorant vor allem «Werner beinhart» – kein Wunder, bei Aussagen wie: «Ich wechsle nur aus, wenn sich einer ein Bein bricht.»

Bernhard Winkler, einst Kapitän von 1860, sprach von «einer sehr traurigen Nachricht. Das ist für mich jetzt überraschend, dass es so schnell gegangen ist», sagte er dem Fanportal «Die Blaue». Lorant habe aus einer heruntergekommenen Marke einen Verein gemacht, «der in ganz Fussball-Deutschland akzeptiert wurde.» Und weiter: «Ich war letztes Jahr noch auf seinem Geburtstag. Er war auf dem Weg der Besserung. (...) Ich hatte gehofft, dass er noch einmal aufsteht.»

Lorant stemmt 1981 den DFB-Pokal in die Höhe, den er mit Frankfurt gewonnen hat. bild: imago-images.de

Vor seiner Trainerkarriere war Lorant ein Defensivspieler in der Bundesliga, unter anderem spielte er für Borussia Dortmund, Rot-Weiss Essen und Eintracht Frankfurt. In der höchsten Liga lief er 325 Mal auf, mit Frankfurt gewann er 1980 den UEFA-Cup.

Sein früherer Teamkollege Bernd Hölzenbein, Weltmeister von 1974, verriet einmal: «Wenn mich mal ein Gegenspieler nervte, drohte ich ihm mit Werner. Nach dem Motto: Ich hetz' den Lorant auf dich. Schon war Ruhe.» (ram/sda/dpa)