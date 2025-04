Kann WM-Leader Norris nach seinem Quali-Crash dem Pole-Mann Verstappen einheizen?

Zwei gescheiterte Lugano-Trainer im Wallis – kann das funktionieren?

Sierre meldet die Beförderung von Chris McSorley (63) zum allmächtigen Cheftrainer und Visp wird am Dienstag die Anstellung von Luca Gianinazzi (27) bestätigen. Die beiden ehemaligen Lugano-Trainer haben auf unterschiedliche Art das gleiche Problem.

Chris McSorley freut sich: «Ich bin jetzt in der gleichen Position wie einst in Genf.» Der charismatische Kanadier hat einst Servette in der zweithöchsten Liga übernommen, als Sportchef und Cheftrainer bis in den Final der National League geführt und eine sehr gut funktionierende Nachwuchsabteilung aufgebaut. Das Fundament für Servettes ersten Titel (2023) und den Triumph der Champions Hockey League (2024) hatte noch er gelegt.