Granit Xhaka verlässt Bayer Leverkusen und wechselt zum AFC Sunderland. Bild: keystone

Nur bei einem Team gewann er keinen Titel – so verlief die bisherige Karriere von Xhaka

Granit Xhaka wechselt zurück in die Premier League und unterschreibt bei Aufsteiger AFC Sunderland. Es ist der vierte ausländische Verein, bei dem der Kapitän der Schweizer Nationalmannschaft unterschreibt. Ein Rückblick auf die bisherige Karriere.

Nun ist es also definitiv. Nach mehreren Wochen mit einigen Vereinen, welche Interesse hatten, hat sich Granit Xhaka für ein neues Team entschieden und auch die Freigabe von Bayer Leverkusen erhalten. Nach Basel, Borussia Mönchengladbach, Arsenal und Bayer Leverkusen unterschreibt der 32-Jährige bei Premier-League-Aufsteiger AFC Sunderland. Wir blicken zurück auf seine bisherigen Stationen in seiner Karriere und wie es für den Kapitän der Schweizer Nationalmannschaft bei diesen Teams jeweils lief.

FC Basel

2010 bis 2012

2x Meister, 1x Cupsieger

67 Spiele, 3 Tore, 7 Vorlagen

Mit Xherdan Shaqiri lancierte Xhaka seine Karriere beim FC Basel. Bild: KEYSTONE

Am 28. Juli 2010 gab einer der besten Schweizer Fussballer der Geschichte sein Debüt im Profifussball. In der Champions-League-Qualifikation traf Basel auf den ungarischen Vertreter VSC Debrecen. Im Auswärtsspiel wurde Xhaka in der 88. Minute für Valentin Stocker eingewechselt und erzielte auch prompt sein erstes Tor für seinen Jugendverein.

In der Super League kam Xhaka damals zunächst nur vereinzelt zum Einsatz und absolvierte bis Ende November nur zwei Spiele. Völlig anders sah es dann in der Rückrunde aus. Gerade einmal in drei Spielen wurde der Mittelfeldspieler nicht eingesetzt und entwickelte sich zu einem wichtigen Spieler unter Thorsten Fink. Zusammen mit seinem guten Kumpel Xherdan Shaqiri wuchs beim FCB etwas ganz Grosses zusammen.

Die beiden Zukunftshoffnungen blieben beide bis zum Sommer 2012 bei Basel, bevor es sie in die Bundesliga zog. Xhaka gewann in seinen zwei Saisons beim FCB zweimal die Meisterschaft, wurde einmal Cupsieger und war dabei, als sich die Basler in der Champions-League-Gruppenphase sensationell gegen Manchester United durchsetzten und den Achtelfinal erreichten.

Borussia Mönchengladbach

2012 bis 2016

140 Spiele, 9 Tore, 8 Vorlagen

Bei Gladbach wurde Xhaka zum Publikumsliebling. Bild: EPA/dpa

Während sich Shaqiri für einen Wechsel zu Bayern München entschied, zog es Xhaka zum etwas kleineren Gladbach. Dabei wurde er zunächst von seinem Landsmann Lucien Favre trainiert, welcher ihn direkt in die Startelf beförderte.

Nach einem mässigen Saisonstart entschied sich Favre aber für eine Systemumstellung und Xhaka verlor seinen Stammplatz. In der Bundesliga blieb der damals 20-Jährige fast ein halbes Jahr ohne Einsatz über 90 Minuten. Doch Xhaka zeigte seine Kämpferqualitäten und gehörte zum Ende der Saison 2012/13 wieder zum Stammpersonal.

In den kommenden Jahren prägte Xhaka eine der erfolgreichsten Ären der Fohlen seit den glorreichen 70er-Jahren mit. Der Publikumsliebling war auch dabei, als Gladbach 2015/16 erstmals überhaupt die Gruppenphase der Champions League erreichte. Im September 2015 erhielt er nach dem Rücktritt von Trainer Favre die Kapitänsbinde, als Gladbach am Tabellenende stand. Von Xhaka, der nur sechs Spiele in der Liga aufgrund Sperren verpasste, angeführt, erreichte die Borussia noch den vierten Platz und über die Qualifikation wieder die Champions League.

Arsenal

2016 bis 2023

2x FA-Cupsieger, 2x Supercupsieger

297 Spiele, 23 Tore, 29 Vorlagen



Bei Arsenal wurde Xhaka unter anderem von Arsene Wenger trainiert. Bild: imago sportfotodienst

Doch diese musste Gladbach ohne Xhaka bestreiten, denn bei ihm war es Zeit für den nächsten Schritt. Mit einer Ablösesumme von 45 Millionen Euro, die Arsenal bezahlte, wurde der Basler zum teuersten Schweizer Fussballer der Geschichte. Ein erstes Mal stand Xhaka bei einem internationalen Spitzenverein unter Vertrag und wurde zudem noch von Trainerlegende Arsène Wenger trainiert.

Xhaka brauchte keine lange Eingewöhnungszeit bei den Gunners und wurde zu Beginn immer eingesetzt, ausser er wurde aufgrund einer Sperre ausser Gefecht gesetzt. Direkt in seinem ersten Jahr in London gewann Xhaka mit seinem neuen Verein den FA Cup.

Zu einer Achterbahnfahrt entwickelte sich seine Zeit bei Arsenal ab dem September 2019. Vom damaligen Cheftrainer Unai Emery wurde Xhaka zum Kapitän ernennt. Nur kurze Zeit später wurde ihm die Binde wieder abgenommen, da er sich mit den Fans zerstritten hatte, nachdem er nach einer Auswechslung vom ganzen Stadion ausgepfiffen worden ist. Später sprach der Nationalspieler vom schwierigsten Moment seiner Karriere.

Obwohl der Mittelfeldspieler bereits auf gepackten Koffern sass, entschied er sich zu bleiben. «Wieso ich geblieben bin? Nur wegen Mikel Arteta. Ich hatte zwei Unterhaltungen mit ihm, als er Trainer wurde. Er wollte die Story von mir hören», erzählte Xhaka in einem Interview mit «The Players' Tribune».

Als sich nach der Saison 2022/23 ein Wechsel von Xhaka immer mehr andeutete, sangen die Fans im letzten Saisonspiel bei seiner Auswechslung: «Granit Xhaka, wir wollen, dass du bleibst!» Trotzdem zog es ihn zurück in die Bundesliga.

Bayer Leverkusen

2023 bis 2025

1x Meister, 1x DFB-Pokalsieger, 1x Supercupsieger

99 Spiele, 6 Tore, 9 Vorlagen

Bayer Leverkusen mit Trainer Xabi Alonso war die neue Station von Xhaka. Seine erste Saison bei der Werkself war wohl seine beste der Karriere. In der Bundesliga führte Xhaka die Leverkusener als Leader zum ersten Meistertitel der Vereinsgeschichte und dies als erstes deutsches Team ungeschlagen. Neben der Meisterschale gewann Leverkusen auch den DFB-Pokal und verlor einzig im Europa-League-Final gegen Atalanta Bergamo. Ligaweit wies Xhaka Bestwerte bei Laufleistung, Ballkontakten und der Passquote auf.

Bei Leverkusen konnte Xhaka überzeugen. Bild: keystone

In seiner zweiten Saison bei Leverkusen wurden zwar keine Titel mehr gewonnen, doch gehörte Xhaka noch immer zu den Schlüsselspielern und zeigte stets starke Leistungen. Auf die neue Saison hin kommt es bei Leverkusen zu einem Umbruch, unter anderem Trainer Xabi Alonso und Starspieler Florian Wirtz haben das Team verlassen. Nun also auch Xhaka nach 99 Spielen für Leverkusen.

Sunderland

Der setzt seine Karriere bei Sunderland fort. Nach sieben Jahren ist der sechsfache englische Meister zurück in der Premier League. Die Black Cats überweisen 20 Millionen Euro an Leverkusen und statten den Schweizer Rekordnationalspieler mit einem Vertrag bis 2028 aus. Xhaka dürfte einer der Leader des Teams sein, das Sunderland den Klassenerhalt sichern sollte. Gelingt dieser, wäre das schon ein grosser Erfolg für den Aufsteiger – und würde Xhaka auch bei seiner fünften Station grosse Spuren hinterlassen.