Die Schweiz enttäuscht gegen Kosovo – Lotomba rettet der Nati immerhin ein Remis

Die SFV-Auswahl, die im mit 20'800 Zuschauern ausverkauften Letzigrund quasi ein Auswärtsspiel bestritt, wurde ihrer Favoritenrolle gegen die Nummer 109 der FIFA-Weltrangliste nicht gerecht. Der Kosovo bot dem Favoriten Paroli und stand in der Schlussphase dem Sieg sogar näher.

Milot Rashica brachte den Aussenseiter in der 52. Minute in Führung, neun Minuten später glich Jordan Lotomba nach Vorarbeit von Kevin Mbabu für die Schweiz aus. Für den Verteidiger von Nice war es im fünften Länderspiel das erste Tor.

Die Schweizer Nationalmannschaft bleibt 2022 sieglos. Nach dem 1:2 gegen England muss sich das Team von Nationaltrainer Murat Yakin im Testspiel in Zürich gegen den Kosovo mit einem 1:1 begnügen.

Schweiz gegen Kosovo – das besondere Spiel zwischen Freunden

Schweiz gegen Kosovo am Dienstag in Zürich (18.00 Uhr) ist mehr als bloss ein Testspiel. Es ein Spiel zwischen Freunden sowie zwei Verbänden, die in den letzten Jahren auch abseits des Rasens immer mal wieder miteinander zu tun hatten.

Früher nannte man sie Freundschaftsspiele. Spiele, die keine Wettbewerbsspiele waren. Dann wurden aus ihnen Testspiele, weil das dem sportlichen Sinn näher kam. Deshalb ist es also offiziell ein Testspiel, wenn die Schweiz am Dienstag in Zürich gegen den Kosovo antritt. Doch Xherdan Shaqiri sagte letzte Woche: «Es ist ein Freundschaftsspiel, denn die Schweiz und den Kosovo verbindet eine grosse Freundschaft. Es wird ein Spiel der Freundschaft.»