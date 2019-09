Sport

FIFA 20: Jadon Sancho motzt über tiefe Pass-Wertung im Game-Klassiker



Sancho motzt über seine «FIFA 20»-Bewertung – die Entwickler reagieren amüsiert

Jadon Sancho gehört zu den spektakulärsten Spielern der Bundesliga. Wo auch immer der BVB-Flügel dribbelt, wird den Verteidigern schwindlig. In der vergangenen Saison erzielte der 19-jährige Engländer 15 Tore für Borussia Dortmund – das Selbstbewusstsein müsste also eigentlich gross genug sein. Ganz zufrieden scheint Sancho aber in diesen Tagen nicht zu sein.

Der Grund: Seine Bewertung im neuen «FIFA 20»-Game. In der neuen Auflage des Fussballklassikers von EA Sport, die am 24. September erscheint, erhält Sancho für seine Passqualitäten eine Bewertung von nur 77 von 99 möglichen Punkten.

Seinen Gesamtwert steigerte der Engländer allerdings von 72 auf 84, dennoch fragte er auf Twitter irritert: «77 für Passspiel?»

Die 77er-Wertung ist tatsächlich für einen Topspieler wie Sancho kein herausragender Wert – eher gehobenes Mittelmass. Dabei legte der Engländer in der vergangenen Saison ganze 17 Mal seinen Teamkollegen ein Tor auf – und auch in dieser Saison hat er schon drei Assists auf dem Konto. Sein Passspiel ist also durchaus auch bemerkenswert.

Die Entwickler von EA Sports wollen hingegen von ihrer Einschätzung des Sancho-Passspiels nicht abweichen – und antworteten dem jungen Briten auf Twitter: «Warum abspielen, wenn du doch 90 beim Dribbling hast?»

Why pass when you have 90 dribbling 🤷‍♂️😂 — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) September 9, 2019

Guter Konter, der über 4500 Fussballfans auf Twitter gefiel. Aber eben nicht: Jadon Sancho. Der 5-fache englische Nationalspieler antwortete: «Ich denke bei beidem könnte ich bei 90 sein. Ein bisschen hart.»

I think both could be 90 🤷🏽‍♂️ a bit harsh — Jadon Sancho (@Sanchooo10) September 9, 2019

Von Teamkollege Axel Witsel erntete der Youngster nach seiner Beschwerde nur drei Emojis, die sich die Hand vor das Gesicht schlagen. Der BVB scherzte: «Dein Gesicht auf der Karte sagt alles.»

🤦🏽‍♂️🤦🏽‍♂️🤦🏽‍♂️ — Axel Witsel (@axelwitsel28) September 9, 2019

Your face on the card says it all 😂 — Borussia Dortmund (@BlackYellow) September 9, 2019

Schon heute kann Sancho zeigen, dass er im Dribbling mehr als eine 77 verdient hätte. Mit England trifft er in der EM-Qualifiaktion auf den Kosovo. (pre/pb)

