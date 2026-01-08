bedeckt, etwas Schnee
Sport
Wintersport

Schweizer Olympia-Delegation 2026: Diese Sportler sind dabei

Switzerland skip Silvana Tirinzoni, left, and her teammate Alina Paetz, right, observe during the Curling semifinal game of the women&#039;s between Japan and Switzerland at the National Aquatics Cent ...
Die Curlerinnen Silvana Tirinzoni (links) und Alina Pätz nehmen nach der Enttäuschung von Platz 4 in Peking einen neuen Anlauf.Bild: keystone

Diese Schweizer SportlerInnen sind an Olympischen Spielen 2026 dabei

Am 6. Februar werden die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d'Ampezzo eröffnet. Die Schweizer Delegation hofft, in Norditalien so erfolgreich zu sein wie vor vier Jahren, als sie mit 15 Medaillen aus Peking zurückkehrte.
08.01.2026, 12:4708.01.2026, 12:47

Swiss Olympic rechnet mit einem neuen Rekord. Für die Winterspiele 2026 dürften laut Delegationsleiter Ralph Stöckli über 180 Sportlerinnen und Sportler nominiert werden – so viele wie nie.

Hier erfährst du, wer das Ticket für Mailand-Cortina bereits gelöst hat:

Curling

Frauen

Switzerland&#039;s skip Silvana Tirinzoni, Alina Paetz, Selina Witschonke, Carole Howald, Stefanie Berset and coach Pierre Charette, from left to right, celebrate during the medal ceremony at the Worl ...
Bild: keystone
  • Silvana Tirinzoni (47)
  • Alina Pätz (36)
  • Carole Howald (33)
  • Selina Witschonke (28)
  • Stefanie Berset (30)

Männer

Switzerland&#039;s skip Sven Michel, Benoit Schwarz-Van Berkel, Yannick Schwaller and Pablo Lachat-Couchepin, left to right, react after their play against Scotland at the World Men&#039;s Curling Cha ...
Bild: keystone
  • Yannik Schwaller (31)
  • Benoît Schwarz-van Berkel (35)
  • Sven Michel (38)
  • Pablo Lachat-Couchepin (26)
  • Kim Schwaller (23)

Mixed Doubles

  • Briar Schwaller-Hürlimann (33)
  • Yannik Schwaller (31)

Eishockey

Männer

  • Reto Berra (38)
  • Leonardo Genoni (38)
  • Akira Schmid (25)
  • Tim Berni (25)
  • Michael Fora (30)
  • Andrea Glauser (29)
  • Roman Josi (35)
  • Dean Kukan (32)
  • Christian Marti (32)
  • J. J. Moser (25)
  • Jonas Siegenthaler (28)
  • Sven Andrighetto (32)
  • Christoph Bertschy (31)
  • Kevin Fiala (29)
  • Nico Hischier (26)
  • Ken Jäger (27)
  • Simon Knak (23)
  • Philipp Kurashev (26)
  • Denis Malgin (28)
  • Timo Meier (29)
  • Nino Niederreiter (33)
  • Damien Riat (28)
  • Sandro Schmid (25)
  • Pius Suter (29)
  • Calvin Thürkauf (29)
Mit 10 NHL-Stars: Diese 25 Spieler nominiert Nati-Coach Fischer für die Olympischen Spiele

Frauen

  • Andrea Brändli (28)
  • Saskia Maurer (24)
  • Monja Wagner (22)
  • Alessia Baechler (20)
  • Annic Büchi (20)
  • Lara Christen (23)
  • Laure Mériguet (17)
  • Shannon Sigrist (26)
  • Nicole Vallario (24)
  • Stefanie Wetli (25)
  • Leoni Balzer (19)
  • Rahel Enzler (25)
  • Naemi Herzig (18)
  • Sinja Leemann (23)
  • Lena-Marie Lutz (24)
  • Alina Marti (21)
  • Alina Müller (27)
  • Kaleigh Quennec (27)
  • Noemi Ryhner (25)
  • Vanessa Schaefer (20)
  • Lara Stalder (31)
  • Ivana Wey (19)
  • Laura Zimmermann (34)
Women Euro Hockey Tour - SWI-CZE - Alina Muller kloten Swiss Arena Zurich Schweiz Copyright: xSergioxBrunettix
Für Alina Müller sind es die vierten Olympischen Spiele.Bild: www.imago-images.de

Skitourenrennen

Männer

  • Arno Lietha (27)
  • Jon Kistler (22)

Frauen

  • Marianne Fatton (30)
  • Caroline Ulrich (24)
Hockey-Stadion mit weniger Fans als geplant – hier werden die Winterspiele ausgetragen
Diese Medaillen wollen wir so oft es geht an Schweizer Hälsen sehen!
Diese Athletinnen und Athleten haben es *leider* nicht ins olympische Team geschafft …
Video: watson
