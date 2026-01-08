Die Curlerinnen Silvana Tirinzoni (links) und Alina Pätz nehmen nach der Enttäuschung von Platz 4 in Peking einen neuen Anlauf. Bild: keystone

Diese Schweizer SportlerInnen sind an Olympischen Spielen 2026 dabei

Am 6. Februar werden die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d'Ampezzo eröffnet. Die Schweizer Delegation hofft, in Norditalien so erfolgreich zu sein wie vor vier Jahren, als sie mit 15 Medaillen aus Peking zurückkehrte.

Swiss Olympic rechnet mit einem neuen Rekord. Für die Winterspiele 2026 dürften laut Delegationsleiter Ralph Stöckli über 180 Sportlerinnen und Sportler nominiert werden – so viele wie nie.

Hier erfährst du, wer das Ticket für Mailand-Cortina bereits gelöst hat:

Curling

Frauen

Silvana Tirinzoni (47)

Alina Pätz (36)

Carole Howald (33)

Selina Witschonke (28)

Stefanie Berset (30)

Männer

Yannik Schwaller (31)

Benoît Schwarz-van Berkel (35)

Sven Michel (38)

Pablo Lachat-Couchepin (26)

Kim Schwaller (23)

Mixed Doubles

Briar Schwaller-Hürlimann (33)

Yannik Schwaller (31)

Eishockey

Männer

Reto Berra (38)

Leonardo Genoni (38)

Akira Schmid (25)

Tim Berni (25)

Michael Fora (30)

Andrea Glauser (29)

Roman Josi (35)

Dean Kukan (32)

Christian Marti (32)

J. J. Moser (25)

Jonas Siegenthaler (28)

Sven Andrighetto (32)

Christoph Bertschy (31)

Kevin Fiala (29)

Nico Hischier (26)

Ken Jäger (27)

Simon Knak (23)

Philipp Kurashev (26)

Denis Malgin (28)

Timo Meier (29)

Nino Niederreiter (33)

Damien Riat (28)

Sandro Schmid (25)

Pius Suter (29)

Calvin Thürkauf (29)

Frauen

Andrea Brändli (28)

Saskia Maurer (24)

Monja Wagner (22)

Alessia Baechler (20)

Annic Büchi (20)

Lara Christen (23)

Laure Mériguet (17)

Shannon Sigrist (26)

Nicole Vallario (24)

Stefanie Wetli (25)

Leoni Balzer (19)

Rahel Enzler (25)

Naemi Herzig (18)

Sinja Leemann (23)

Lena-Marie Lutz (24)

Alina Marti (21)

Alina Müller (27)

Kaleigh Quennec (27)

Noemi Ryhner (25)

Vanessa Schaefer (20)

Lara Stalder (31)

Ivana Wey (19)

Laura Zimmermann (34)

Für Alina Müller sind es die vierten Olympischen Spiele. Bild: www.imago-images.de

Skitourenrennen

Männer

Arno Lietha (27)

Jon Kistler (22)

Frauen