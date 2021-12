Torschütze Zaniolo lässt sich in Bergamo von seinen Teamkollegen feiern. Bild: keystone

Mourinhos Roma stoppt den Lauf von Freulers Atalanta

Italien

Atalanta – Roma 1:4

Atalanta Bergamo hat in der Serie A nach sechs Siegen wieder verloren. Die Mannschaft von Remo Freuler, in der Champions League als Dritter der YB-Gruppe in die Europa League verbannt, unterlag in der 18. Runde zuhause gegen die AS Roma von Trainer José Mourinho 1:4.

Doppeltorschütze Tammy Abraham brachte die Gäste in Bergamo bereits nach 55 Sekunden in Führung. Die weiteren Römer Torschützen waren Nicolo Zaniolo und Chris Smalling. Für Atalanta konnte Luis Muriel kurz vor der Halbzeitpause nur zum zwischenzeitlichen 1:2 verkürzen.

Durch die Niederlage verpasste es Atalanta, vorübergehend auf den 2. Platz vorzurücken. Die AS Roma liegt als Fünfter noch sechs Punkte hinter den Bergamasken.

Atalanta Bergamo - AS Roma 1:4 (1:2)

Tore: 1. Abraham 0:1. 27. Zaniolo 0:2. 45. Muriel 1:2. 72. Smalling 1:3. 82. Abraham 1:4.

Bemerkungen: Atalanta Bergamo mit Freuler. (pre/sda)

Das frühe 1:0 für die Roma durch Tammy Abraham. Video: streamja

Zaniolo erhöht in der 27. Minute auf 2:0 für die Römer. Video: streamja

Luis Muriel kann mti einem abgelenkten Schuss auf 1:2 verkürzen. Video: streamja

Smalling stellt mit dem 3:1 den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her. Video: streamja

Abraham setzt mit dem 4:1 für die Roma den Schlusspunkt. Video: streamja

