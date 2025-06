Das womöglich entscheidende dritte Gruppenspiel der Finninnen gegen die Schweiz findet in Genf statt. Bild: keystone

EM 2025: Zahlen und Fakten zum Schweizer Gegner Finnland

Zum zweiten Mal in Folge und zum vierten Mal insgesamt nimmt Finnland an einer EM-Endrunde teil. Zweimal konnten sich die Nordländerinnen für die K.o.-Runde qualifizieren.

Bei der ersten Teilnahme 2005 stiessen sie bis in die Halbfinals vor, bei der Heim-EM 2009 bedeuteten die Viertelfinals Endstation.

Das Team von Marko Saloranta musste wie Norwegen den Umweg über die Playoffs gehen und will in der Schweiz über sich hinauswachsen. Dabei mithelfen soll Tinja-Riikka Korpela. Die 39-jährige Torhüterin von Servette Chênois blieb in ihren beiden Einsätzen in den Playoffs ohne Gegentor und kann auf die Erfahrung aus 128 Länderspielen zurückgreifen.

Das womöglich entscheidende dritte Gruppenspiel gegen die Schweiz findet ausgerechnet in Genf statt.

Zahlen und Fakten zu Finnland FIFA-Ranking:

26.

Bisherige Teilnahmen an EM-Endrunden:

2005, 2009, 2013, 2022.

Bestes EM-Resultat:

Halbfinal (2005).

Beste Torschützin in der EM-Qualifikation:

Linda Sällström (6 Tore).

Rekordspielerin:

Linda Sällström (151 Spiele).

Rekordtorschützin:

Linda Sällström (64 Tore).

Bekannteste Spielerinnen:

Sanni Franssi, Tinja-Riikka Korpela, Linda Sällström. Trainer:

Marko Saloranta (FIN, seit 2022). (sda)