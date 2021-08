Sport

Fussball

Cup: Luzern zittert sich weiter – Basel und GC siegen ohne Mühe



Die Spiele von heute:

Bild: keystone

Luzern zittert sich im Cup weiter – Basel und GC siegen ohne Mühe

In den Sonntagsspielen der 1. Cup-Hauptrunde kommen die vier involvierten Super-League-Klubs ohne Gegentor weiter. In Bedrängnis gerät nur der FC Luzern, der beim Nachbarn Cham 1:0 gewinnt.

Basel siegt beim Zweitligisten Schönenwerd-Niedergösgen 7:0, während sich die Hoppers bei Widnau aus der interregionalen 2. Liga 5:0 durchsetzen.

Video: SRF

Wie Kollege David Wagner bei den Young Boys schonte auch Basels Trainer Patrick Rahmen angesichts der anstehenden Aufgaben im Europacup sehr viele Spieler der ersten Wahl. So nutzte denn Stürmer Tician Tushi den raren Einsatz in der Startformation, um in der 20. Minute mit einem Flachschuss das Skore gegen den Zweitligsten zu eröffnen. Später machte er sich zum Doppeltorschützen. Da es in der Pause schon 3:0 stand, hatte Rahmen keinen Anlass, die Mannschaft im Lauf der zweiten Halbzeit merklich zu verstärken.

GC überwindet starken Goalie

Die Grasshoppers führten in der Pause nur 1:0, weil sie oft am ausgezeichneten Widnauer Goalie Ilija Kovacic gescheitert waren. Kurz nach der Pause holten sie mit drei Toren innerhalb von sechs Minuten alles nach.

Video: SRF

Luzern zittert sich weiter

Dass der Match bis zuletzt umstritten war, konnte nicht überraschen. Die Zuger stellen eine der besten Mannschaften in der Promotion League. Letzte Saison wurden sie Zweite hinter Aufsteiger Yverdon. Luzern hat in den ersten drei Super-League-Spielen dieser Saison nicht gewonnen. So entschied denn ein Kopfballtor von Ibrahima Ndiaye unmittelbar vor der Pause.

Video: SRF

In der zweiten Halbzeit hatten die Chamer das Pech, dass Schiedsrichter Lukas Fähndrich nach einem offensichtlichen Foul von FCL-Goalie Vaso Vasic keinen Penalty zugestand. Die Luzerner waren in der zweiten Hälfte mehrheitlich überlegen, aber ein Gegentor drohte ihnen bis zuletzt.

Servette schliesslich bezwang Amical St-Prex (2. Liga inter) 6:0.

Die Telegramme:

Widnau - Grasshoppers 0:5 (0:1)

SR Gianforte.

Tore: 5. Demhasaj 0:1. 53. Momoh 0:2. 56. Gjorgjev 0:3. 59. André Santos 0:4. 72. Da Silva 0:5.

Grasshoppers: Moreira; Arigoni, Cvetkovic, Margreitter (46. Toti); Fehr, Schmid (58. Diani), Kawabe, Hoxha; Pusic (46. Da Silva), Demhasaj (46. Momoh), Gjorgjev (58. André Santos).

Bemerkungen: Kopfball von Margreitter an die Latte.

Schönenwerd-Niedergösgen - Basel 0:7 (0:3)

SR Von Mandach.

Tore: 20. Tushi 0:1. 37. Petretta 0:2. 41. Palacios (Foulpenalty) 0:3. 53. Males 0:4. 57. Sene 0:5. 58. Lo Priore (Eigentor) 0:6. 62. Tushi 0:7.

Basel: Nikolic; Lopez, Cardoso, Durrer, Petretta; Xhaka (62. Quintilla), Palacios (74. Esposito); Sene, Males (62. Chiappetta), Millar; Tushi.

Bemerkungen: 6. Pfostenschuss Petretta. 28. Lattenschuss Millar. 70. Lattenschuss Millar.

Amical St-Prex - Servette 0:6 (0:4)

SR Staubli.

Tore: 1. Antunes 0:1. 23. Antunes 0:2. 41. Oberlin 0:3. 45. Antunes 0:4. 82. Valls (Foulpenalty) 0:5. 83. Mendes 0:6.

Servette: Omeragic; Sauthier, Rouiller, Severin (59. Vouilloz), Sawadogo; Cognat, Douline (74. Nyakossi); Stevanovic (74. Mendes), Valls, Antunes (59. Pédat); Oberlin (46. Diallo).

Cham - Luzern 0:1 (0:1)

SR Fähndrich.

Tor: 45. Ndiaye 0:1.

Luzern: Vasic; Farkas (57. Tasar), Burch, Badstuber (81. Domgjoni), Frydek; Sidler (85. Grether), Wehrmann, Gentner (85. Emini), Ugrinic; Ndiaye, Sorgic. (abu/sda)

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Das sind die grössten Sensationen im Schweizer Cup 1 / 24 Das sind die grössten Sensationen im Schweizer Cup quelle: keystone / georgios kefalas Keine Fussball-Fans im Büro, bitte! Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter