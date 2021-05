Sport

Fussball

Premier League: ManCity steht kurz vor dem Titel



ManCity schlägt Crystal Palace und steht kurz vor dem Meistertitel

Ein 2:0-Sieg in London gegen Crystal Palace bringt Manchester City unmittelbar vor den Gewinn der englischen Meisterschaft. Verfolger Manchester United kann den Stadtrivalen wohl nur noch theoretisch abfangen.

Crystal Palace – Manchester City 0:2

Drei Tage vor dem Halbfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Paris Saint-Germain trafen Sergio Agüero und Ferran Torres in der zweiten Halbzeit innerhalb von drei Minuten für den nicht in Bestbesetzung angetretenen Ligacupsieger.

Falls Manchester United am Sonntag daheim gegen Liverpool nicht gewinnt, stehen die Citizens zum dritten Mal in den letzten vier Jahren und zum siebten Mal in der Klubgeschichte als Meister fest. Mit einem Unentschieden wäre die Entscheidung zumindest rechnerisch noch nicht gefallen. Bei einem absolvierten Spiel mehr und vier ausstehenden Partien liegt Manchester City 13 Punkte vorne.

Crystal Palace - Manchester City 0:2 (0:0)

Tore: 57. Agüero 0:1. 59. Torres 0:2. (abu/sda)

Die Tabelle:

