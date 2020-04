Sport

Fussball

Weisst du schon, mit welchen Fussball-Stars du Geburtstag feierst?



Hier erfährst du, mit welchem Fussball-Star du zusammen Geburtstag feierst

Es gibt Dinge, die man wissen muss. Etwa, dass Paris die Hauptstadt von Frankreich ist oder dass man nach dem Toilettengang spült. Und es gibt Dinge, die man wissen will. Wie die Antwort auf die Frage, welche Fussballer am gleichen Tag wie man selber Geburtstag haben. Hier wird sie dir beantwortet.

Angezeigt werden nur aktive Fussballer, und zwar jene mit dem höchsten Marktwert laut der Website transfermarkt.ch.

Mein Geburtsdatum Tag Monat Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Dein Team Alle Bilder und Angaben von transfermarkt.ch

Wer hat die beste Truppe?

Ein Goalie und vier Feldspieler – so setzt sich in der Regel eine Mannschaft am Grümpelturnier zusammen. Vergiss die Positionen, am Grümpi kann schliesslich jeder überall kicken.

Wie sieht dein Geburtstags-Grümpi-Team aus? Schreibe es in die Kommentare!

PS: Wir weisen dich ja ungern darauf hin, aber es ist unter Umständen möglich, dass du der Klotz am Bein eurer Mannschaft bist. Aber jede legendäre Grümpelturnier-Equipe braucht schliesslich auch denjenigen, der sich im Festzelt zur unverzichtbaren Figur macht!

PPS: Ach ja, solange die Grümpelturniere noch nicht abgesagt sind, kann man sich noch anmelden. Vielleicht setzt du dich einmal mit deinen vier Mitstreitern in Verbindung …

PPPS: Wer am 5. Februar auf die Welt gekommen ist, wird mit seinem Team das Grümpi rocken!

