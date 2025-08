José Caballeros Zeit bei Tampa Bay ist vorbei. Bild: keystone

MLB-Spieler wird mitten in der Partie getradet – zum aktuellen Gegner

Kuriose Szene in der Major League Baseball (MLB): José Caballero, Infielder der Tampa Bay Rays, wollte sich gerade aufwärmen für einen Einsatz beim Auswärtsspiel gegen die New York Yankees, da fühlte er einen Klopfer auf den Schultern. Es war die Hand von Ray-Manager Kevin Cash, der Caballero darüber informierte, dass er gerade getradet wurde. Und zwar zum heutigen Gegner, den Yankees. Im Gegenzug wechselte Outfielder Everson Pereira zu den Rays.

«Alles ist so schnell passiert», erzählte Caballero nach dem Spiel von seiner Gefühlswelt. «Ich musste meine Sachen zusammenpacken und auf die andere Seite wechseln.» Auf den TV-Bildern war zu sehen, wie sich der 28-Jährige mit Umarmungen von seinen alten Teamkollegen verabschiedete. Vielleicht wäre unter normalen das Tauschgeschäft erst nach dem Spiel und Fach gewesen, doch das Spiel im New Yorker Stadtteil Bronx verzögerte sich wegen des Wetters um beinahe drei Stunden.

Yankees-Manager Aaron Boone wurde vom Trade genauso überrascht. «Ich wusste, dass es möglich ist, dass Caballero bei uns landet. Und als er plötzlich anfing, Leute zu umarmen, dachte ich, dass er vielleicht zu uns kommt. Aber sicher war ich mir nicht», erklärte der 52-Jährige.

Caballero, der seit 2024 bei den Tampa Bay Rays spielte, sprach davon, «gleichzeitig glücklich und traurig» zu sein. Er habe seine Zeit in Tampa sehr genossen, freue sich nun aber auch darauf, ein Yankee zu sein. Und über einen kuriosen Umstand durfte sich der Infielder auch freuen: «Ich habe heute so oder so gewonnen», sagte Caballero mit einem Lachen. Ja, «seine» Yankees setzten sich gegen die Rays mit 7:4 durch. (abu)