Kam zu einem ersten Teileinsatz beim FC Sion: Mario Balotelli. Bild: keystone

Sion schlägt den FCB bei Balotelli-Debüt – Meister FCZ verliert auch gegen Lugano

Sion – Basel 2:1

Nach 65 Minuten war es so weit: Riesiger Applaus brandete im Tourbillon auf und der neue Superstar Mario Balotelli wurde eingewechselt. «Für ein paar Minuten Einsatz würde es reichen», sagte der Italiener im Vorfeld. Er fühle sich noch nicht hundertprozentig fit. Prompt verstolperte der 32-Jährige bei seiner ersten Aktion einen Ball. Doch auch die wenigen Aktionen reichten, um aufzuzeigen, wie viel Klasse immer noch in Balotelli steckt.

Seinen besten Moment hatte der Neuzugang bei einem Freistoss von Anto Grgic. Balotelli verpasste vor FCB-Goalie Marwin Hitz den Ablenker nur knapp, der wohl die Führung bedeutet hätte. Am Ende hatte Balotelli mit den Toren in diesem Spiel nichts zu tun.

Das 1:0 für die Walliser Hausherren fiel bereits nach 17 Minuten. Filip Stojilkovic brachte Sion in Führung. Kurz nach der Pause glich Wouter Burger nach einer Ecke für den FC Basel aus. Lange sah es so aus, als würden die Punkte in Sion geteilt werden. Doch Giovanni Sio versetzte das Tourbillon in der 89. Minute zum zweiten Mal an diesem Abend in Ekstase. Sein Tor zum 2:1 war gleichbedeutend mit dem Schlusspunkt in dieser Partie.

Historisch: Mario Balotelli wird bei Sion eingewechselt. Bild: keystone

Sion - Basel 2:1 (1:0)

11'800 Zuschauer. - SR Fähndrich.

Tore: 17. Stojilkovic (Poha) 1:0. 55. Burger (Frei) 1:1. 89. Sio (Bua) 2:1.

Sion: Lindner; Lavanchy, Cavaré, Saintini, Baltazar (92. Schmied); Araz, Grgic, Poha; Itaitinga (79. Sio), Stojilkovic (65. Balotelli), Chouaref (79. Bua).

Basel: Hitz; Lang, Comas, Adams, Pelmard; Frei, Burger (79. Augustin); Ndoye, Amdouni (46. Diouf), Millar (71. Males); Zeqiri (71. Szalai).

Bemerkungen: Sion ohne Cyprien und Moubandje (beide verletzt). Basel ohne Kade (verletzt). 65. Debüt von Balotelli für Sion.

Verwarnungen: 19. Baltazar (Foul). 50. Lang (Foul). 62. Burger (Foul). 87. Comas (Foul). 88. Tramezzani (Reklamieren/Trainer Sion). 92. Bua (Foul). 93. Balotelli (Reklamieren).

Zürich – Lugano 1:2

Renato Steffen gelingt die Rückkehr in die Super League nach Mass. Der Schweizer WM-Aspirant erzielt nach 259 Sekunden sein erstes Tor für Lugano. Dank eines Joker-Treffers von Mohamed Amoura in der 90. Minute reicht es den Tessinern beim FC Zürich auch zum Auswärtssieg.

2:1 setzten sich die ambitionierten Luganesi beim nach wie vor schwächelnden Meister bei dessen Generalprobe für das Europa-League-Highlight gegen Arsenal am kommenden Donnerstag durch. Renato Steffen traf in der Anfangsphase mit dem Fuss zur frühen Führung, Mohamed Amoura in den Schlussminuten per Kopf zum schmeichelhaften Sieg.

Während Lugano seinen dritten Auswärtssieg in Folge einfuhr, wartet der FC Zürich auch nach sieben Spielen auf den ersten Saisonsieg in der Super League. Trainer Franco Foda steht zusehends im Gegenwind. Teile der gut 10'000 Zuschauer forderten nach dem späten zweiten Gegentreffer den Rauswurf des konsterniert an der Seitenlinie stehenden 56-jährigen Deutschen.

Meister FCZ kommt nicht vom Fleck. Bild: keystone

Zürich - Lugano 1:2 (1:1)

10'360 Zuschauer. - SR Dudic.

Tore: 5. Steffen (Celar) 0:1. 24. Tosin 1:1. 90. Amoura (Valenzuela) 1:2.

Zürich: Brecher; Omeragic, Kryeziu, Mets (46. Aliti); Selnaes; Boranijasevic, Dzemaili (66. Conde), Avdijaj (66. Krasniqi), Guerrero (86. Santini); Rohner (66. Okita), Tosin.

Lugano: Saipi; Arigoni, Mai, Daprelà, Valenzuela (93. Hajdari); Doumbia, Sabbatini; Steffen (64. Mahou), Bottani (74. Bislimi), Haile-Selassie (74. Amoura); Celar (64. Babic).

Bemerkungen: Zürich ohne Sauter und Wjunnyk (beide verletzt). Lugano ohne Durrer, Facchinetti und Hajrizi (alle verletzt).

Verwarnungen: 9. Mets (Foul). 19. Celar (Foul), 26. Avdijaj (Foul). 60. Rohner (Foul). 90. Selnaes (Reklamieren). (abu/sda)