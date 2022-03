Ein Eigentor von Thomas Müller kostet die Bayern Punkte. Bild: keystone

Müller-Eigentor kostet Bayern gegen Leverkusen Punkte – Wolfsburg schlägt Union

Bayern München lässt in der 25. Runde der Bundesliga Punkte liegen. Der Serienmeister kommt gegen Bayer Leverkusen zuhause nur zu einem 1:1. Hertha Berlin taumelt.

Bayern – Leverkusen 1:1

Nach dem Führungstreffer der Münchner durch Niklas Süle in der 18. Minute, als der künftige Dortmunder davon profitieren konnte, dass die Leverkusener nach einem Eckball die Situation nicht hatten klären können, schien die Partie in den gewohnten Bahnen zu verlaufen.

Süle bringt die Bayern in Führung. Video: streamable

Doch Leverkusen liess sich darob nicht aus dem Konzept bringen und kam bald zu guten Ausgleichsmöglichkeiten. Die Situation, welche schliesslich zum Tor für die Leverkusener führte, gehörte eigentlich nicht dazu. In der 36. Minute durfte Kerem Demirbay einen Freistoss treten. Der deutsche Internationale flankte in den Strafraum, und obwohl weit und breit kein Mitspieler zu sehen war, konnte er jubeln.

Thomas Müller hatte nach einem Missverständnis mit Torhüter Sven Ulreich in den Ball gegrätscht und ihn ins eigene Gehäuse abgelenkt. Danach kam die Mannschaft von Gerardo Seoane zu mehreren ausgezeichneten Chancen, kurz vor der Pause rettete Ulreich reflexstark gegen Charles Aranguiz. Die Leverkusener traten viel gefestigter auf, als sie dies noch im Hinspiel im Oktober getan hatten, als sie, mit der Chance auf die Tabellenführung, auseinanderfielen und zur Pause 0:5 zurücklagen.

Ein Eigentor von Thomas Müller sorgt für das 1:1. Video: streamable

Die Bayern hatten zwar mehr Ballbesitz und Abschlüsse, konnten daraus aber nicht Kapital schlagen. Damit wird Borussia Dortmund, das am Sonntag aufgrund zahlreicher Coronainfektionen beim Gegner nicht in Mainz antreten kann, eine neue Chance erhalten, näher zu kommen und den Abstand zum Leader auf sechs Punkte zu verkürzen.

Bayern München - Bayer Leverkusen 1:1 (1:1)

Tore: 18. Süle 1:0. 36. Müller (Eigentor) 1:1.

Leipzig – Freiburg 1:1

Ein Last-Minute-Tor von Angelino lässt RB Leipzig zuhause gegen Freiburg immerhin noch über einen Punkt jubeln. Beinahe wären die roten Bullen ganz leer ausgegangen. Freiburg fürhte nach einem Tor von Demirovic in der ersten Halbzeit bis zur 90. Minute, ehe Angelino ihnen doch noch in die Suppe spuckte.

Demirovic bringt Freiburg in Führung. Video: streamable

Angelino sichert Leipzig spät noch einen Punkt. Video: streamable

Leipzig - Freiburg 1:1 (0:1)

Tore: 38. Demirovic 0:1. 90. Angelino 1:1.

Wolfsburg – Union 1:0

Obwohl Urs Fischers Union Berlin auswärts in Wolfsburg über weite Strecken das Spiel machte, standen sie am Ende mit leeren Händen da. Ein Eigentor von Awoniyi brachte die Berliner früh in Rückstand und dies vermochten sie trotz einem Chancenplus nicht mehr zu drehen.

Ein Eigentor von Awoniyi bringt Wolfsburg den Sieg. Video: streamable

Wolfsburg - Union Berlin 1:0 (1:0)

Tore: 25. Awoniyi (Eigentor) 1:0.

Bemerkungen: Wolfsburg mit Mbabu, ab 76. mit Steffen.

Hertha – Frankfurt 1:4

Die Frankfurter Eintracht feierte einen ungefährdeten Auswärtssieg bei Hertha Berlin. Nachdem es zur Pause nach einem Treffer von Knauff erst 1:0 stand, sorgten Tuta und Lindström direkt danach rasch für klare Verhältnisse. Das einzige Tor für die Hausherren erzielte Selke mit einem herrlichen Volley.

Frankfurt geht durch Knauff in Führung. Video: streamable

Tuta erhöht für Frankfurt. Video: streamable

Lindström sorgt bereits für die Vorentscheidung. Video: streamable

Selke verkürzt mit einem Volley-Kracher. Video: streamable

Santos Borré stellt den Dreitore-Vorsprung wieder her. Video: streamable

Hertha Berlin - Eintracht Frankfurt 1:4 (0:1)

Tore: 17. Knauff 0:1. 48. Tuta 0:2. 56. Lindström 0:3. 61. Selke 1:3. 63. Borré 1:4.

Bemerkungen: Eintracht Frankfurt mit Sow.

Bochum – Greuther Fürth 2:1

Bochum hat sich endgültig aus dem Abstiegskampf verabschiedet. Dank eines 2:1-Erfolgs zuhause gegen Schlusslicht Greuther Fürth, beträgt der Vorsprung auf den Relegationsplatz nun neun Punkte.

Leitsch bringt Bochum in Führung. Video: streamable

Ein Eigentor von Bella-Kotchap bringt den Ausgleich. Video: streamable

Losilla bringt Bochum wieder in Führung. Video: streamable

Bochum - Greuther Fürth 2:1 (1:0)

Tore: 35. Leitsch 1:0. 64. Bella-Kotchap (Eigentor) 1:1. 71. Losilla 2:1.

