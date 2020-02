10-jähriger ManUnited-Fan schreibt Jürgen Klopp einen Brief – der reagiert grossartig

Der 10-jährige Daragh Curley hatte es langsam satt: Immer gewinnt Liverpool! Für ein Schulprojekt schrieb der junge Fan von Manchester United deshalb einen Brief an «Reds»-Trainer Jürgen Klopp:

Daraghs Brief kommt tatsächlich bei Klopp an und der Liverpool-Coach lässt es sich nicht nehmen, dem kleinen Fussball-Fans persönlich zurückzuschreiben. «Meiner Frau Tricia wurde auf der lokalen Poststelle mitgeteilt, dass ein Einschreiben für Daragh Curley vorliege», erzählte Daraghs Vater Gordon der BBC. «Sie wunderte sich, wer Daragh ein Einschreiben schicken sollte. Aber als sie es ihm sagte, antwortete er sofort ‹Oh, das ist Jürgen Klopp›.»

In seiner Antwort muss Klopp den kleine Daragh zwar enttäuschen, dennoch gibt er ihm ein paar rührende Worte mit auf den Weg: