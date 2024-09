10 Ideen, wie du dein Kind vom Bildschirm wegkriegst und für Sport begeisterst

Als jungem Menschen steht einem die Welt offen – lasse dein Kind diese Chance nutzen! Viele Sportvereine bieten Schnuppertrainings an. Das ermöglicht es den Kindern, verschiedene Sportarten ohne Verpflichtung auszuprobieren und zu erfahren, was ihnen am meisten Spass macht.

Das ganze Leben kann ein Spiel sein – wenn man sich darauf einlässt. Etwa auf dem Weg in den Supermarkt: «Wer ist schneller bei der Strassentafel da vorne?» Es ist erstaunlich, bis in welches Alter man Kinder mit der Frage, wer wohl schneller im Badzimmer ist, zum Zähneputzen bringen kann.

Bloss sind unsere Kleinen halt wie wir Grossen: So wie wir bequem den Lift statt die Treppe wählen, so hocken sie sich lieber mit dem Tablet hin, anstatt sich draussen auszutoben. Sie bemerken es ja früher oder später, dass wir Erwachsenen dauernd aufs Smartphone glotzen – und wie alles im Leben schauen sie auch dies von den Erwachsenen ab.

