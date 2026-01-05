Ruben Amorim ist nicht mehr Trainer von Manchester Untied. Bild: keystone

Nach Kritik an Vereinsführung: Amorim ist nicht mehr Trainer bei Manchester United

Ruben Amorim ist offenbar nicht mehr Trainer bei Manchester United. Dies berichtete zunächst Transfer-Insider Fabrizio Romano und bestätigte nur wenige Minuten später auch der Klub selbst. Nur bei der Formulierung gibt es Unterschiede: Romano spricht von einer Entlassung des Trainers, der Klub schreibt, Amorim hätte sich seinerseits entschieden, ManUnited zu verlassen. Darren Fletscher, zuvor Trainer der U18, übernimmt die erste Mannschaft interimistisch.

Noch unklar ist, ob die Entlassung des 40-Jährigen eine Reaktion auf die ausbleibenden Resultate (ein Sieg aus den letzten fünf Spielen) oder auf Amorims Aussagen nach dem 1:1-Remisauswärts bei Leeds United ist. Nach der Punkteteilung vom Sonntag schoss der Trainer gegen die Klubführung von Manchester United und warnte diese, sich nicht weiter in seine Arbeit einzumischen.

«Ich kam hierher, um Manager von Manchester United zu sein – nicht, um nur der Coach zu sein», sagte der Portugiese bei der Pressekonferenz nach dem Spiel in Leeds. In jeder Abteilung – die Scouting-Abteilung, der Sportdirektor – müsse jeder seinen Job machen, wetterte Amorim, der sich über fehlende Qualität in seiner Mannschaft beklagte.

Er verwies auf wachsende Differenzen innerhalb des Vereins und stellte infrage, ob seine sportlichen Vorstellungen bei Manchester United umsetzbar seien. Wer ein perfektes 3-4-3-System spielen wolle, benötige viel Geld und vor allem Zeit, sagte er. Zugleich habe er begonnen zu verstehen, dass beides nicht zur Verfügung stehe. Womöglich waren diese Aussagen der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte.

Amorim war im November 2024 von Sporting Lissabon zu Manchester United gestossen. Doch auch unter seiner Leitung gelang den Red Devils keine Trendwende. Die Saison 2024/25 schloss United auf dem enttäuschenden 15. Platz ab. In dieser Saison sieht es mit dem aktuellen sechsten Zwischenrang etwas besser aus, doch der Trend zeigte zuletzt erneut nach unten. Amorims Vertrag bei Manchester United wäre noch bis Sommer 2027 gültig gewesen. (abu)

