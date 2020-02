Sport

Fussball

Premier League: Arsenal mit Remis in Burnley



Bild: AP

Arsenal kann nicht mehr Gewinnen – auch in Burnley gibt es nur einen Punkt

Burnley – Arsenal 0:0

Arsenal kommt in der Premier League weiterhin kaum vom Fleck. Die zehntplatzierten Londoner spielten in der 25. Runde in Burnley nur 0:0.

Zwar hat Arsenal unter dem neuen Trainer Mikel Arteta die letzten sieben Partien nicht verloren, doch in der Meisterschaft auch kaum gewonnen. Das 0:0 gegen Burnley war das vierte Remis in Serie und ein glückhaftes noch dazu. Die besten Chancen hatten speziell nach der Pause die Gastgeber. Für Arsenal mit Granit Xhaka vergab Pierre-Emerick Aubameyang die zwei nennenswerten Möglichkeiten.

Burnley - Arsenal 0:0.

21'048 Zuschauer

Bemerkungen: Arsenal mit Xhaka.



Tottenham – Manchester City, 17.30 Uhr

Bericht folgt nach Spielende. (abu/sda)

Die Tabelle

