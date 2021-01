Sport

Fussball

Bundesliga: Bayern kantern Mainz trotz 0:2-Rückstand nieder



Bild: imago-images

Bayern kantern Mainz trotz 0:2-Rückstand nieder – Akanjis Kopfball bringt BVB den Sieg

Bayern – Mainz 5:2

Bayern München muss offenbar erst zurück liegen, um so richtig in Fahrt zu kommen. Gegen Mainz geriet der deutsche Rekordmeister im achten Spiel in Folge mit 0:1 in Rückstand, doch dieses Mal kam es gar noch schlimmer: Nach der Führung durch Jonathan Burkardt legte Mainz durch Alexander Hack unmittelbar vor der Pause zum 2:0 nach.

Doch selbst diese Führung reichte dem Bundesliga-Vorletzten nicht, denn nach der Pause drehten die Bayern so richtig auf. Innert fünf Minuten besorgten Joshua Kimmich und Leroy Sané den Ausgleich, Niklas Süle und Robert Lewandowski mit einem Doppelpack legten ab der 70. Minute nach und sorgten am Ende doch noch für klare Verhältnisse. Damit bleibt Bayern Leader, der Vorsprung auf RB Leipzig beträgt weiterhin zwei Punkte.

Bayern München - Mainz 5:2 (0:2)

Tore: 32. Burkardt 0:1. 44. Hack 0:2. 50. Lewandowski 1:2. 55. Sané 2:2. 70. Süle 3:2. 75. Lewandowski (Foulpenalty) 4:2. 83. Lewandowski 5:2.

Bemerkung: Mainz mit Fernandes.

Dortmund – Wolfsburg 2:0

Borussia Dortmund hält dank eines 2:0-Zittersiegs gegen den VfL Wolfsburg den Anschluss an die Spitzengruppe. Schütze des wichtigen 1:0-Führungstreffers war Manuel Akanji, der nach einem Eckball knapp vor Teamkollege Mats Hummels wuchtig einköpfte. Für den Schweizer Nati-Verteidiger war es das zweite Saisontor, zuletzt hatte er am 5. Spieltag beim 3:0 im Revierderby gegen Schalke getroffen. Das 2:0 erzielte Jadon Sancho nach einem Konter erst in der Nachspielzeit.

Torschütze Manuel Akanji: «Wolfsburg ist besser gestartet, dann haben wir aufdreht und hatten auch die besseren Chancen. Die Flanke von Jadon vor meinem Tor war stark. Ich habe gespürt, dass beim Kopfball jemand hinter mir war. Aber ich wusste nicht, wer es war.»

Die Dortmunder zeigten die beste Leistung seit langer Zeit, vor allem dank einer deutlichen Steigerung nach der ersten halben Stunde. Gleichwohl war es kein brillanter Auftritt. Dokument dafür ist die Tatsache, dass die Tore nach einem stehenden Ball beziehungsweise kurz vor Schluss nach einem Konter fielen.

Für Terzic war es im dritten Spiel der zweite Sieg. Dortmund rückte dadurch in der Tabelle vorbei an Wolfsburg auf Platz 4 vor. Noch ohne grossen Einfluss war der Norweger Erling Haaland, der nach überstandenem Muskelfaserriss erstmals seit Ende November wieder zum Einsatz gelangte, während 81 Minuten jedoch ein diskretes Comeback zeigte.

Borussia Dortmund - Wolfsburg 2:0 (0:0)

Tore: 66. Akanji 1:0. 91. Sancho 2:0.

Bemerkung: Borussia Dortmund mit Bürki und Akanji, ohne Hitz (Ersatz), Wolfsburg mit Steffen (bis 87.) und Mehmedi (ab 71.), ohne Mbabu (Ersatz). (pre/sda)

Die Tabelle:

