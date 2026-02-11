trüb und nass11°
DE | FR
burger
Sport
Fussball

Real Madrid einigt sich mit UEFA und stampft European Super League ein

epa12543815 Real Madrid&#039;s president Florentino Perez gives a speech during the general ordinary assembly in Madrid, Spain, 23 November 2025. Real Madrid announced a change in their corporate mode ...
Real-Präsident Florentino Perez gibt bezüglich der europäischen Super League auf.Bild: keystone

Europäische Super League eingestampft – Real Madrid lenkt gegenüber UEFA ein

11.02.2026, 16:2811.02.2026, 16:31

Die umstrittene europäische Super League im Fussball ist endgültig vom Tisch. Nach langem Rechtsstreit und einer möglichen Milliardenklage haben die UEFA und Real Madrid ihre heftige Auseinandersetzung um eine exklusive Liga für Top-Vereine beigelegt. Wie die UEFA und die Königlichen mitteilten, sei eine «Einigung zum Wohle des europäischen Klubfussballs» getroffen worden.

Damit endet ein seit 2021 schwelender, aufsehenerregender Streit zwischen dem Dachverband und Real Madrid als letztem von mehreren Vereinen, die mit der geplanten Gründung einer eigenen Superliga für grossen Wirbel gesorgt hatten. Einen Konkurrenz-Wettbewerb zur Champions League wird es nun nicht mehr geben. (nih/sda/dpa)

Das war der Plan:

Europäische Super League macht Ernst – aber mit neuem Namen und Modus
Mehr Sport:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Europas Rekordmeister im Fussball
1 / 28
Europas Rekordmeister im Fussball

Spanien: Real Madrid – 36 Titel, zuletzt 2023/24. Erster Verfolger: FC Barcelona – 28 Titel.
quelle: keystone / rodrigo jimenez
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Demokratische Abgeordnete bezichtigt Trump nach Einsicht in ungeschwärzte Epstein-Files der Lüge
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Odermatt zwingt sich zu Zufriedenheit und sagt: «Die vorderen Nummern waren kein Nachteil»
Marco Odermatt wartet auch nach dem Super-G noch auf eine Goldmedaille bei den Olympischen Spielen in Mailand und Cortina. Danach ist seine Stimmungslage gespalten.
Sein Ziel hat Marco Odermatt im Super-G in Bormio bei den Olympischen Spielen nicht erreicht. Nach Platz 4 in der Abfahrt und Silber in der Team-Kombination hätte es am heutigen Mittwoch Gold sein sollen. «Klar war das mein grosses Ziel», sagt der 28-jährige Nidwaldner beim ORF und fügt an: «Dazu hat nicht allzu viel gefehlt.» Am Ende trennten ihn 28 Hundertstelsekunden von Sieger Franjo von Allmen, der auch in seinem dritten olympischen Rennen Gold gewinnt.
Zur Story