Bild: keystone

ManUnited und Chelsea in der Champions League – Aston Villa bleibt oben

Der Kampf um die Champions League

Leicester – Manchester United 0:2

Hinter dem Meister FC Liverpool und dem Zweitplatzierten Manchester City gab es in der letzten Runde einen Dreikampf um die zwei weiteren Plätze in der Champions League. Im Direktduell sicherte sich Manchester United einen davon, es siegte bei Leicester City dank eines von Bruno Fernandes verwandelten Penaltys. In der 98. Minute machte Jesse Lingard den Deckel drauf.

Leicester - Manchester United 0:2 (0:0)

Tor: 71. Fernandes (Foulpenalty) 0:1. 98. Lingard 0:2. - Bemerkungen: Leicester ohne Jakupovic (nicht im Aufgebot). 94. Gelb-Rote Karte gegen Evans (Leicester).

Chelsea – Wolverhampton 2:0

Neben den «Red Devils» glückte auch Chelsea die Qualifikation für die Königsklasse, dies dank einem 2:0-Heimsieg gegen die Wolverhampton Wanderers. Die «Wolves» mussten sich aufgrund ihrer Niederlage noch von Tottenham Hotspur (1:1 bei Crystal Palace) von Europa-League-Platz 6 verdrängen lassen.

Chelsea - Wolverhampton 2:0 (2:0)

Tore: 45. Mount 1:0. 45. Giroud 2:0.

Crystal Palace - Tottenham 1:1 (0:1)

Tore: 13. Kane 0:1. 53. Schlupp 1:1.

Der Abstiegskampf

Aston Villa spielt auch in der kommenden Saison in der Premier League. Das Team aus Birmingham holte in London bei West Ham beim 1:1 einen Punkt, der Gold wert ist. So nützte Bournemouth auch ein 3:1-Sieg bei Everton nichts mehr. Neben den «Cherries» und Norwich City, das schon vorher als Absteiger feststand, muss nach einer 2:3-Niederlage bei Arsenal auch der FC Watford runter in die Championship.

West Ham – Aston Villa 1:1 Video: streamable

West Ham - Aston Villa 1:1 (0:0)

Tore: 84. Grealish 0:1. 86. Jarmolenko 1:1. - Bemerkungen: West Ham ohne Ajeti (nicht im Aufgebot).

Arsenal - Watford 3:2 (3:1)

Tore: 5. Aubameyang (Foulpenalty) 1:0. 24. Tierney 2:0. 33. Aubameyang 3:0. 43. Deeney (Foulpenalty) 3:1. 66. Welbeck 3:2. - Bemerkungen: Arsenal mit Xhaka.

Die weiteren Spiele

Newcastle - Liverpool 1:3 Video: streamable

Newcastle - Liverpool 1:3 (1:1)

Tore: 1. Gayle 1:0. 38. Van Dijk 1:1. 59. Origi 1:2. 89. Mané 1:3. - Bemerkungen: Newcastle ohne Schär (verletzt). Liverpool ohne Shaqiri (Ersatz).

Manchester City - Norwich 5:0 Video: streamable

Manchester City - Norwich 5:0 (2:0)

Tore: 11. Jesus 1:0. 45. De Bruyne 2:0. 79. Sterling 3:0. 84. Mahrez 4:0. 90. De Bruyne 5:0. - Bemerkungen: Norwich ohne Klose (verletzt) und Drmic (gesperrt). (ram/sda)

Die Abschlusstabelle

