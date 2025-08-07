recht sonnig13°
EA Sports FC 26: Die Stadien von FCB und YB sind neu im FIFA-Nachfolger

View into the empty St. Jakob-Park stadium with the St. Jakob-Tower in the background before the first leg of the UEFA Europa League round of 16 between FC Basel and FC Sevilla in Basel, Switzerland, ...
Der Basler St. Jakobs Park wird gemäss Leaks zu EA Sports FC 26 hinzugefügt.Bild: KEYSTONE

Premiere für die Super League: Diese Schweizer Stadien sind bei EA Sports FC 26 dabei

Im September erscheint die neue Fussballsimulation EA Sports FC 26 (früher FIFA). Dabei gibt es auch positive Neuigkeiten für die Fans von Basel und YB – ihre Stadien sollten neuerdings im Spiel vertreten sein.
07.08.2025, 09:4407.08.2025, 09:44
Mehr «Sport»

Sein Lieblingsteam im eigenen Stadion zum Titel schiessen. Dies wird gemäss einem Leak auf X für Fans vom FC Basel und den Young Boys schon in etwas mehr als einem Monat möglich sein.

Der Basler St. Jakob-Park und das Berner Wankdorf sollen in der neuen Fussballsimulation von EA Sports vertreten sein. Es wäre das erste Mal, dass Spielstätten aus der Schweiz bei EA FC respektive FIFA spielbar sind.

Allerdings war das Heimstadion des FCB schon bei der ehemaligen Konkurrenz vertreten. Da 2016 der Europa-League-Final im Joggeli stattfand, wurde das Stadion bei Pro Evolution Soccer (PES) hinzugefügt.

Basel und YB sind die beiden einzigen Schweizer Vereine, welche in den letzten 15 Jahren, in der Champions League vertreten waren. Auf der internationalen Bühne sind sie die bekanntesten Teams aus der Super League.

Players, referees and kids enter the pitch ahead of the Champions League soccer match between BSC Young Boys and FC Internazionale Inter Milano, at the Wankdorf stadium, in Bern, Switzerland, Wednesda ...
Im Berner Wankdorf wurde in der letzten Saison Champions League gespielt.Bild: keystone

Auch für Fans des deutschen Fussballs gibt es positive Nachrichten. Die Münchner Allianz-Arena kehrt nach sechs Jahren Absenz zurück und auch die Stadien von Holstein Kiel und Darmstadt sollen in der neuen Version verfügbar sein. Ebenfalls soll man neuerdings im Stadio Diego Armando Maradona in Neapel und im neuen Hill Dickinson Stadium vom FC Everton sein Team zum Sieg führen können.

EA Sports FC 26 wird am 26. September erscheinen und auf dem Cover werden Jamal Musiala und Jude Bellingham zu sehen sein. (riz)

