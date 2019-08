Sport

Fussball

Chelseas Pedro stutz RB Salzburg mit diesem Traumtor die Flügel



Chelseas Pedro stutzt RB Salzburg mit diesem Traumtor die Flügel

Der FC Chelsea schlug RB Salzburg in einem spektakulären Testspiel am Mittwochabend mit 5:3. Während Neuzugang Christian Pulisic mit einem Doppelpack glänzte, sorgte Pedro mit seinem Tor zum 4:1 für das Highlight des Abends. Der Spanier lenkte eine Flanke von Ross Barkley mit der Hacke über Torhüter Philipp Kohn in die Maschen. (zap)

Abonniere unseren Newsletter