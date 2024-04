Wie viele versteckte Bilder erkennst du? (Kneif die Augen zu!)

Wer hin und wieder etwas Zeit und Nerven in den sogenannt sozialen Medien vergeudet, dem spielte mit grosser Wahrscheinlichkeit in den letzten Tagen der Algorithmus folgendes Bild aus.

bild: ausm internet. Mutmasslich ist dieser Herr hier der Ursprung.

Wer den Anweisungen folgt, die Augen schliesst, und dann nur leicht öffnet, sieht ... oha! Nett! Aber wer ist das jetzt genau?

Wer noch etwas genauer hinsieht, erkennt am Fahrzeug im Hintergrund und der Klaue des Mädchens auf der rechten Seite schnell: Dieses Bild ist KI-generiert. So wie auch das nächste – welches ebenfalls einen bärtigen Herrn verbirgt:

Die Erstellung solcher Bilder ist mit Hilfe von KI erstaunlich einfach. Bevor wir es dir erklären, wollen wir dir ein paar unserer Kreationen servieren. Beispielsweise dieses Feinschmeckermenu, Kartoffelstock, Pouletbrust und braune Sosse. Zum Glück verrät es, wer es verbrochen hat!

bild: watson/KI-generiert mit stable diffusion

Wer ist möff, wenn der Pizza-Friday wieder einmal ausfällt?

bild: watson/ki-generiert mit stable diffusion

Schimmlige Bunker, zu wenig und zu altes Material, finanzielle Engpässe: Die Schweizer Armee schreibt aktuell keine guten Schlagzeilen. Um die Stimmung etwas aufzuheitern, gibt es Pizza. Der Befehl dafür kommt von ganz oben.

bild: watson/ki-generiert mit stable diffusion

Hier ist es kalt. Kalt, nass und einsam. Die Infrastruktur ist noch maroder als bei der Schweizer Armee. Hier geht man freiwillig nur hin, wenn man weiss, dass man auch wieder zurückkommt.

bild: watson/ki-generiert mit stable diffusion

Irgendwo in der Ukraine 2024. Die Mühlen des Krieges zermalmen riesige Landstriche. Zwischen Trümmern sucht ein Soldat nach Lebenszeichen – und ich glaube, in diesem Fall können wir uns die Suche nach dem Verursacher und den Poll ersparen.

bild: watson/ki-generiert mit stable diffusion

Zugegeben: Das eskalierte schnell. Zurück in seichtere Gewässer. Und dafür sind die USA bekannt. Damals, in den 50ern, blühte das Leben und vor allem der amerikanische Traum so richtig auf. Symbolisch dafür steht vor allem diese Ikone.

bild: watson/ki-generiert mit stable diffusion

Wir bleiben in den USA, oder genauer gesagt irgendwo im angelsächsischen Raum. Hier haben ein paar schlecht erzogene Kinder ein heilloses Durcheinander hinterlassen. Rücksichtslos und ohne Plan haben sie drauflos gewütet. Die Aufräumarbeiten überlassen sie nun anderen – vermutlich erwachsenen Menschen. Zum Glück verrät das Bild aber die Täter!

bild: watson/ki-generiert mit stable diffusion

Wie versprochen folgt jetzt zum Schluss die kurze Anleitung ... denn wir wollen eure Werke sehen!

Ihr sucht euch ein Motiv

Schneidet es quadratisch zusammen

Entfernt die Farben

Stellt das Motiv mit einem Tool (oder von Hand) frei

Akzentuiert die dunklen und hellen Bereiche

Am Ende sollte es ungefähr so aussehen:

Dann besucht ihr die Seite von Illusion Diffusion.

(Alternativ kannst du auch das Tool ControlNet in Stable Diffusion benutzen. Wenn du allerdings so computerversiert bist, benötigst du vermutlich keine weitere Anleitung).

Bei Illusion Diffusion ladet ihr euer Bild hoch und ...

screenshot illusion diffusion

Bei 1 reguliert ihr die Stärke des Einflusses eurer Vorlage (ich verwendete für meine Beispiele Werte von 0,92 bis 1,6). Probiert aus!

Bei 2 gebt ihr eure Bild-Generator-Prompts ein. In meinem Fall waren das: «shoe factory, sweat shop, worker, sewing machines, moist, vibrant atmosphere, hyperrealistic photo, Nikon».

Man erhält dann etwas in dem Stil:

bild: watson/ki-generiert mit stable diffusion

Man darf natürlich auch weniger boshaft sein. Und: Denkt bitte daran, dass die Persönlichkeitsrechte (auch im Netz) weiterhin gelten!

Sorry, lieber Roger. Ich liebe dich immer noch für all die Emotionen, die du mir verschafft hast. Und ich finde es auch okay, dass du reich bist. Aber ich verstehe nicht alles, was du tust. Muss ich ja auch nicht.

So. Und jetzt seid ihr dran! Wir freuen uns auf eure Kreationen, sofern publizierbar.