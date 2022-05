Christopher Nkunku jubelt mit seiner Mannschaft über den Ausgleich. Bild: keystone

Trotz Rückstand und Unterzahl – Leipzig gewinnt Pokalfinale im Elfmeterschiessen

Mit letzter Kraft hat RB Leipzig in einem Final-Krimi den ersten grossen Titel der jungen Vereinsgeschichte gewonnen. Er setzte sich im deutschen Cupfinal in Berlin nach 0:1-Rückstand und in Unterzahl im Penaltyschiessen mit 4:2 gegen den SC Freiburg durch.

Maximilian Eggestein (19.) brachte Freiburg vor 74’322 Zuschauern zunächst in Führung, doch Christopher Nkunku (76.) rettete die Verlängerung für die Leipziger, die ab der 57. Minute und der Roten Karte gegen Marcel Halstenberg in Unterzahl spielen mussten.

Das 1:0 durch Eggestein. Video: streamja

Die rote Karte gegen Halstenberg. Video: streamja

Das 1:1 durch Christopher Nkunku. Video: streamja

Die Freiburger, die ihren ersten grossen Titel anstrebten, trafen in der Verlängerung durch den ehemaligen St. Gallen Ermedin Demirovic den Pfosten und später zweimal durch Janik Haberer nochmals die Torumrandung. Im Penaltyschiessen scheiterten die beiden Freiburger Christian Günter und Demirovic.

Die Riesenchance zum Freiburger Führungstreffer in der Verlängerung. Video: streamja

Der Lattenschuss von Haberer in der Verlängerung. Video: streamja

(zap/sda)