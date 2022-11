Haaland verwandelt in der Nachspielzeit einen Penalty zum Sieg für Manchester City. Bild: keystone

Haaland mit Last-Minute-Tor für City – Freulers Nottingham holt einen Punkt

Premier League

ManCity - Fulham 2:1

Kaum von einer Verletzung zurück, hat Erling Haaland bereits wieder für Manchester City getroffen. Der Norweger erzielte beim 2:1-Erfolg gegen Fulham in der 95. Minute vom Penaltypunkt den Siegtreffer.Die Mannschaft mit dem Schweizer Nationalverteidiger Manuel Akanji ging durch Julian Alvarez früh in Führung, geriet aber nach einer halben Stunde durch einen Platzverweis gegen João Cancelo wegen eines Fouls als letzter Mann in die Bredouille.

Trotz drückender Überlegenheit auch in Unterzahl brachte erst die Einwechslung von Haaland nach 64 Minuten den entscheidenden Impuls. Ein Kopfballtor des Norwegers, der in seinem zwölften Premier-League-Spiel zum 18. Mal traf, hatte zunächst nicht gezählt. Bei Fulham wurde Kevin Mbabu in der 80. Minute eingewechselt.Dank dem späten Erfolg übernahm Manchester City zumindest vorübergehend wieder die Tabellenspitze. Mit einem Sieg am Sonntag bei Chelsea kann Arsenal die Führung wieder zurückerobern.

Manchester City - Fulham 2:1 (1:1).

Tore: 16. Alvarez 1:0. 28. Pereira (Penalty) 1:1. 95. Haaland (Penalty) 2:1.

Bemerkungen: Manchester City mit Akanji. Fulham mit Mbabu (ab 81.). 26. Rote Karte gegen Cancelo (Manchester City).

Nottingham - Brentford 2:2

Remo Freuler und Nottingham Forrest holen dank eines Treffers von Morgan Gibbs-White in der 96. Minute einen wichtigen Punkt im Kampf um den Klassenerhalt. Freuler stand dabei über 79 Minuten für die Hausherren auf dem Feld.

Nottingham Forest - Brentford 2:2 (1:1).

Tore: 20. Gibbs-White 1:0. 45. Mbeumo (Penalty) 1:1. 75. Wissa 1:2. 96. Gibbs-White 2:2.

Bemerkungen: Nottingham mit Freuler (bis 79.).

