Matchwinner Kevin de Bruyne bejubelt seinen Treffer. Bild: keystone

Bruno sah schon wie der Matchwinner aus, aber dann wurde Neuzugang Coutinho eingewechselt

Aston Villa – Manchester United 2:2

In Abwesenheit von Cristiano Ronaldo sah es lange so aus, als würde ein anderer Portugiese zum ultimativen Matchwinner für Manchester United. Bruno Fernandes erzielte beide Tore zur 2:0-Führung für die «Red Devils» gegen Aston Villa.

Doch dann kam die 68. Minute und damit die Einwechslung von Villas Philippe Coutinho, der auf Leihbasis aus Barcelona verpflichtet wurde. Neun Minuten nach seiner Einwechslung wuselte sich Coutinho durch die gegnerische Abwehrreihe, als Folge davon traf Jacob Ramsey. Und vier weitere Minuten später war es dann Coutinho selbst, der zum 2:2-Endstand traf, diesmal hatte Ramsey seine Füsse als Vorlagengeber im Spiel.

Das 0:1 durch Fernandes (6.) Video: streamja

Das 0:2 durch Fernandes (67.) Video: streamja

Das 1:2 durch Ramsey (77.) Video: streamja

Das 2:2 durch Coutinho (81.) Video: streamja

Aston Villa - Manchester United 2:2 (0:1)

Tore: 6. Bruno Fernandes 0:1. 67. Bruno Fernandes 1:2. 77. Ramsey 1:2. 82. Coutinho 2:2.

Manchester City – Chelsea 1:0

Manchester City entledigt sich eines weiteren Verfolgers. Mit dem 1:0-Sieg gegen den amtierenden Champions-League-Sieger Chelea baute ManCity den Vorsprung auf die «Blues» auf 13 Punkte aus.

Für das goldene Tor war der Belgier Kevin de Bruyne mit einem Schuss aus rund 20 Metern verantwortlich.

Das Führungstor durch De Bruyne (70.) Video: streamja

Die Meisterschaft dürfte dank des heutigen Sieges so gut wie entschieden sein. Gegen Chelsea errang die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola den zwölften Sieg am Stück in der Meisterschaft. Letzter Verfolger ist Liverpool mit 14 Punkten Rückstand, welches noch zwei Spiele weniger ausgetragen hat.

Manchester City - Chelsea 1:0 (0:0)

Tor: 70. De Bruyne 1:0.

Die Tabelle:

