Bild: keystone

Ronaldo immer noch positiv – Duell mit Messi fällt wohl ins Wasser

Der FC Barcelona gastiert in der Champions League heute um 21.00 Uhr bei Juventus Turin. Zum heiss erwarteten Wiedersehen zwischen Cristiano Ronaldo und Lionel Messi kommt es in der zweiten Runde der Gruppenphase allerdings nicht. Gemäss der spanischen Sportzeitung «Marca» schlug der letzte Coronatest bei Ronaldo nach zweiwöchiger Quarantäne immer noch positiv an. Eine offizielle Bestätigung vom italienischen Serienmeister steht jedoch noch aus.

Ronaldo hatte sich während der letzten Nations-League-Pause bei der Nationalmannschaft angesteckt und sich in der Folge in häusliche Isolation begeben. Die Mindestquarantäne von zehn Tagen ist zwar längst vorbei, doch noch immer fehlt der negative Test, der für eine Rückkehr nötig ist. Mindestens dreimal wurde das Virus beim 35-jährigen Portugiesen nachgewiesen. Nach Angaben des Senders «TV1» aus Portugal ist der Europameister von 2016 sogar schon 18-mal (!) positiv getestet worden.

Der fünffache Weltfussballer muss sich also vorerst weiter in seinem Haus in Turin fithalten und auf den nächsten Test hoffen. Inzwischen schon CR7 schon drei Spiele der «Alten Dame» verpasst, das Duell mit Barcelona wäre das vierte. Das Duell mit Messi ist aber nur aufgeschoben und nicht aufgehoben. Am 8. Dezember steigt in Barcelona das zweite Duell zwischen den beiden Gruppen-Favoriten. (pre/sda)

