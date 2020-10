Sport

Fussball

Nations League: Darum ist es wichtig, dass die Schweiz nicht absteigt



Bild: keystone

Warum es wichtig ist, dass die Nati in der Nations League nicht absteigt

Nur zwei Punkte aus vier Spielen – nach dem 3:3 gegen Deutschland steht die Schweizer Nati in der Nations League mit dem Rücken zur Wand. Im letzten Jahr noch am Finalturnier kämpft das Team von Vladimir Petkovic nun gegen den Abstieg aus der A-Division.

Denn die grösste Überraschung des Abends erlebte Vladimir Petkovic gestern kurz nach dem Schlusspfiff der Partie in Köln. Die Ukraine hatte Spanien überraschend 1:0 geschlagen, womit sich die Ausgangslage für die Schweiz massiv verschlechterte. Mit vier Punkten Rückstand auf Deutschland und die Ukraine liegt sie abgeschlagen auf dem letzten Rang.

Die Tabelle:

«Leider habe ich das Resultat zu spät erfahren, sonst hätte ich noch einen Stürmer eingewechselt», sagte Petkovic und schmunzelte. Seine Mannschaft braucht nun im November mindestens einen Punkt gegen Spanien und zwingend einen Sieg gegen die Ukraine, um die Relegation aus der Liga A noch zu vermeiden. «Wir müssen im November das Glück erzwingen», weiss Petkovic.

Aber wäre ein Abstieg denn so schlimm? Die Nations-League-Duelle sind doch nur bessere Freundschaftsspiele, hört man immer wieder. Nur die Attraktivität der Gegner steige in den höheren Ligen. Doch weit gefehlt: Die Divisionszugehörigkeit ist entscheidend für die Einteilung in die Töpfe für die Auslosung für die EM-Qualifikation. Fällt die Schweiz aus der A-Liga, fällt sie für die nächste EM-Quali-Auslosung automatisch auch aus Topf 1. Die Folge wäre, dass die Schweiz in der EM-Quali anders als zuletzt auf mindestens einen richtig harten Brocken wird.

Bild: AP/AP

Auch bei der WM-Qualifikation wird die Nations League eine Rolle spielen, wenn auch in deutlich geringerem Umfang. Die Setzliste für die Gruppeneinteilung der Qualifikation wird auf Grundlage der FIFA-Weltrangliste erfolgen. Das hat der Weltverband in seinem Reglement zur WM so verankert. Die UEFA wollte ursprünglich auch hier nach den Ergebnissen der Nations League vorgehen.

Trotzdem spielt die Nations League in der WM-Quali eine Rolle: Zehn der 13 UEFA-Startplätze werden direkt über die WM-Qualifikation vergeben. Die drei weiteren werden in WM-Playoffs vergeben, hier sollen 12 Teams in drei Playoff-Gruppen gegeneinander antreten. Zwei dieser 12 Playoff-Teams werden über die Nations League ermittelt werden. (pre)

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com (umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

Alle Europameister im Fussball Keine Fussball-Fans im Büro, bitte! Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter