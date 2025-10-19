wechselnd bewölkt12°
Bundesliga: Freiburg sichert sich in Frankfurt einen Punkt

19.10.2025, xblx, Fussball 1.Bundesliga, SC Freiburg - Eintracht Frankfurt v.l. Torjubel nach dem Tor zum celebrating the goal celebrate 1:2 durch Jonathan Jonny Burkardt Eintracht Frankfurt DFL/DFB R ...
Jonny Burkardt brillierte in Freiburg mit zwei Toren – gewinnen konnte Frankfurt aber nicht.Bild: www.imago-images.de

Frankfurt lässt in Freiburg Punkt liegen ++ Como gewinnt gegen Juve

19.10.2025, 18:0219.10.2025, 18:28
Inhaltsverzeichnis
BundesligaPremier LeagueSerie ALa LigaLigue 1

Bundesliga

Freiburg – Frankfurt 2:2

Freiburg sichert sich in der 7. Runde der Bundesliga im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt dank einem späten Tor einen Punkt. Vincenzo Grifo gleicht in der 87. Minute zum 2:2 aus.

Das Spiel war auch ein Duell zwischen den Schweizer Internationalen Johan Manzambi und Aurèle Amenda. Ersterer fing in der 2. Minute einen schlechten Querpass von Robin Koch ab, spielte den Ball in den Lauf von Derry Scherhant, der eiskalt zum 1:0 abschloss. Überhaupt zeigte Manzambi - wie auch Amenda, der zum ersten Mal in der laufenden Meisterschaft zur Startelf der Eintracht gehörte - eine starke Leistung.

19.10.2025, xjhx, Fussball 1.Bundesliga, SC Freiburg - Eintracht Frankfurt v.l. Aurele Amenda Eintracht Frankfurt Johan Manzambi SC Freiburg Robin Koch Eintracht Frankfurt Zweikampf, Aktion, action, b ...
Johan Manzambi überzeugte gegen Frankfurt.Bild: www.imago-images.de

Beide Treffer für Frankfurt zur zwischenzeitlichen Wende erzielte Jonathan Burkardt (18./38.). Während Freiburg im siebenten Pflichtspiel in Folge ungeschlagen blieb (drei Siege), holten die Gäste in den letzten fünf Meisterschaftspartien bloss vier Punkte.

Freiburg - Eintracht Frankfurt 2:2 (1:2).
Tore: 2. Scherhant 1:0. 18. Burkardt 1:1. 38. Burkardt 1:2. 87. Grifo 2:2.
Bemerkungen: Freiburg mit Manzambi (bis 81.), ohne Ogbus (nicht im Aufgebot). Eintracht Frankfurt mit Amenda.

Premier League

Tottenham – Aston Villa 1:2

Aston Villa gelingt bei den Tottenham Hotspurs die Überraschung. Trotz frühem Rückstand setzte sich das Team von Trainer Unai Emery in London durch. In der 77. Minute erzielte Emiliano Buendia den entscheidenden Treffer für die Gäste. Zum fünften Mal in Serie gehen die «Villans» als Sieger vom Platz.

Serie A

Como – Juventus 2:0

Como fügt Juventus Turin die erste Saisonniederlage zu und überholt die «Alte Dame» in der Serie A. Das Team, welches von Cesc Fabregas trainiert wird, konnte bereits nach vier Minuten zum ersten Mal jubeln. Der deutsche Marc-Oliver Kempf schoss das Heimteam in Führung. Für die Entscheidung sorgte Nico Paz in der 79. Minute. Damit verpasst Juve den Sprung in die Spitzengruppe.

Como - Juventus Turin 2:0 (1:0).
Tore: 4. Kempf 1:0. 79. Paz 2:0.

La Liga

Ligue 1

