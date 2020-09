Sport

Ibisevic spendet seinen Fixlohn und spielt auf Schalke nur für Prämien



Vedad Ibisevic setzt seine Bundesliga-Karriere fort. Der 36-jährige Stürmer wechselt von Hertha BSC zu Schalke 04.

Was den Transfer aussergewöhnlich macht, ist das Geld. Ibisevic hat angekündigt, dass er auf einen Fixlohn verzichten wird. Er kassiert nur, wenn der Klub erfolgreich ist. Leistungsbezogener kann ein Vertrag kaum sein.

«Ich bekomme ein relativ kleines Grundgehalt, das muss aus versicherungstechnischen Gründen auch so sein», erklärt der Angreifer in der «Bild». Der Bosnier weiter: «Dieses Geld werde ich aber nicht behalten, sondern komplett spenden. Wenn wir als Mannschaft gut auftreten und Erfolg haben, werde ich auch etwas Geld verdienen.» Welche Einrichtung sich über seine Spende freuen darf, ist noch nicht entschieden.

«Schalke ist reizvoll für jeden Fussballer»

Anderswo hätte der Routinier mit 127 Bundesliga-Toren «normal» verdienen können. Er habe hauptsächlich Angebote aus dem Ausland gehabt, verriet er, welche «natürlich finanziell wesentlich interessanter» gewesen seien. «Aber ich habe mich gefragt, was mir selbst wichtiger ist. Ich habe erkannt, dass mich die Aufgabe hier auf Schalke einfach mehr reizt als irgendwo anders Fussball zu spielen.»

Der Klub gehöre zu den drei grössten und spannendsten Vereinen der Liga, meint Ibisevic, der in Berlin zuletzt angeblich rund 3 Millionen Euro im Jahr verdient hat. «Das ist reizvoll für jeden Fussballer. Einmal für Schalke zu spielen, das hat schon was.»

Die Karriere von Vedad Ibisevic hätte durchaus auch in der Schweiz stattfinden können. Als er 16 Jahre alt war, zog die Familie nach dem Krieg von Bosnien-Herzegowina in den Kanton Aargau, wo sich der Stürmer dem FC Baden anschloss. Doch weil die Familie keine Aufenthaltsbewilligung erhielt, zog sie bereits nach zehn Monaten weiter in die USA. Dort machte Ibisevic die Talentspäher von Paris Saint-Germain auf sich aufmerksam, ehe er nach dem Wechsel zu Hoffenheim im Jahr 2007 so richtig durchstartete. Für sein Heimatland bestritt er 83 Länderspiele, an der WM 2014 erzielte er den ersten Treffer von Bosnien-Herzegowina an einer Weltmeisterschaft. (ram)

