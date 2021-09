Sport

WM-Qualifikation: Ronaldo wird ganz spät vom Deppen zum Helden



From Zero To Hero – Ronaldo wird ganz spät vom Deppen zum Helden

Gruppe A

Portugal – Irland 2:1

Was für ein turbulenter Abend für Cristiano Ronaldo. Gegen Irland hat der portugiesische Superstar in der Startphase Glück, dass er für eine Tätlichkeit im Vorfeld eines Penaltys nicht die Rote Karte sieht.

Die Quittung erhält Ronaldo aber dennoch – er scheitert mit seinem Elfmeter am irischen Torhüter Gavin Bazunu.

Für Portugal kommt es wenig später noch schlimmer: John Egan trifft nach einer Ecke zur Führung für Irland.

Als schon alles nach einem Albtraum-Abend für Cristiano Ronaldo aussieht, zeigt dieser, warum er zu den besten Stürmern der Geschichte gehört. In der 89. Minute trifft er per Kopf zum Ausgleich und mit dem allerletzten Angriff von Portugal ist er erneut mit dem Kopf zur Stelle.

Portugal - Irland 2:1 (0:1)

Almancil. - SR Jug (SLO). -

Tor: 45. Egan 0:1. 89. Ronaldo 1:1. 96. Ronaldo 2:1. -

Bemerkungen: 15. Torhüter Bazunu (Irland) hält Foulpenalty von Ronaldo.

Tabelle

Gruppe D

Frankreich – Bosnien 1:1

Drei Tage nach dem sehr umstrittenen Platzverweis im Schweizer Schlagerspiel Basel – YB holte der Schweizer Spitzenschiedsrichter Sandro Schärer auch in Strassburg die Rote Karte aus der Gesässtasche. Er zeigte sie Frankreichs Aussenverteidiger Jules Koundé, der nach 50 Minuten des Spiels gegen Bosnien-Herzegowina ein rüdes Foul begangen hatte. Von dort weg gelang es dem Weltmeister lediglich noch, das 1:1 zu halten.

Frankreich – Bosnien-Herzegowina 1:1 (1:1)

Strassburg. - SR Schärer (SUI).

Tore: 36. Dzeko 0:1. 40. Griezmann 1:1.

Frankreich: Lloris; Koundé, Varane, Kimpembe, Digne; Veretout (53. Dubois), Pogba, Lemar (46. Tchouameni); Benzema (76. Martial), Griezmann (76. Coman), Mbappé (91. Diaby).

Bemerkungen: Bosnien-Herzegowina ohne Stevanovic (Servette/Ersatz). 51. Rote Karte gegen Koundé (Foul).

Gruppe F

In Kopenhagen duellierten sich Mannschaften aus dem Bestand der EM-Endrunde von diesem Sommer. Dänemark besiegte Schottland dank einem Doppelschlag in der ersten Viertelstunde 2:0. Die Verteidiger Daniel Wass und Joakim Maehle trafen innerhalb einer Minute. Zu Siegen ohne Gegentor kamen auch Israel und Österreich.

Dänemark - Schottland 2:0 (2:0)

Kopenhagen. - SR Hategan (ROU).

Tore: 14. Wass 1:0. 15. Maehle 2:0.

Färöer - Israel 0:4 (0:2)

Torshavn. - SR Higler (NED).

Tore: 12. Zahavi 0:1. 44. Zahavi 0:2. 52. Dabbur 0:3. 92.Zahavi 0:4.

Moldawien - Österreich 0:2 (0:1)

Chisinau. - SR Tierney (ENG). -

Tor: 45. Baumgartner 0:1. 94. Arnautovic 0:2.

Gruppe G

Louis van Gaal beginnt seine dritte Amtszeit als Bondscoach nur mit einem halben Erfolg. Die Niederlande spielt in der WM-Qualifikation in Oslo gegen Norwegen 1:1.

Norwegens Nationalmannschaft ist chronisch erfolglos. Letztmals nahmen die Skandinavier vor 22 Jahren (EM 2000 in Belgien und der Niederlande) an einer WM- oder EM-Endrunde teil. Aber sie haben hervorragende Individualisten. Der Beste von ihnen, Erling Haaland, brachte die Norweger früh in Führung. Davy Klaassen glich noch vor der Pause aus.

Norwegen - Niederlande 1:1 (1:1)

Oslo. - SR Marciniak (POL). -

Tore: 20. Haaland 1:0. 37. Klaassen 1:1.

Lettland - Gibraltar 3:1 (0:0)

Riga. - SR Orel (CZE).

Tore: 50. Gutkovskis (Foulpenalty) 1:0. 71. De Barr 1:1. 85. Gutkovskis 2:1. 89. Ciganiks 2:1.

Türkei - Montenegro 2:2 (2:1)

Istanbul. - SR Bastien (FRA). -

Tore: 9. Ünder 1:0. 31. Yazici 2:0. 40. Marusic 2:0. 97. Radunovic 2:2.

Gruppe H

Malta - Zypern 3:0 (1:0)

Ta' Qali. - SR Maresca (ITA).

Tore: 44. Attard 1:0. 46. Mbong 2:0. 53. Attard 3:0. -

Bemerkungen: 40. Gelb-rote Karte gegen Soteriou (Zypern).

Russland - Kroatien 0:0

Moskau. - SR Reinshreiber (ISR).

Slowenien - Slowakei 1:1 (1:1)

Ljubljana. - SR Kovacs (ROU).

Tore: 32. Bozenik 0:1. 42. Stojanovic 1:1. -

Bemerkungen: Slowenien mit Lovric (Lugano).

