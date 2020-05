Sport

Fussball

Fussball: Köln und Mainz trennen sich in der Bundesliga mit einem 2:2



Bild: EPA

Mainz erkämpft sich dank beherzter Aufholjagd einen Punkt in Köln

Köln – Mainz 2:2

Der 1. FC Köln und Mainz haben sich in ihrem ersten Spiel nach dem Bundesliga-Restart unentschieden getrennt. Die Partie in Köln endete 2:2.

Dabei sah es lange so aus, als ob sich das Heimteam durchsetzen könnte. Die Kölner starteten entschlossen und gingen bereits in der 5. Minute in Führung – Mark Uth versenkte einen Penalty. In der Folge kam Mainz besser ins Spiel, doch als Florian Kainz kurz nach der Pause zum 2:0 traf, schien Köln einem Sieg entgegenzusteuern.

Die Gäste gaben sich aber nicht auf: In der 61. Minute verkürzte Taiwo Awoniyi, in der 72. Minute erzielte Pierre Kunde mit einem starken Solo den Ausgleich. Mit dem einen Punkt machen beide Teams in der Tabelle keine Plätze gut. Köln liegt weiterhin auf Rang 10, Mainz auf Rang 15. (dab)

Köln – Mainz 2:2 (1:0)

Tore: 5. Uth (Foulpenalty) 1:0. 53. Kainz 2:0. 61. Awoniyi 2:1. 72. Kunde Malong 2:2.

Bemerkung: Mainz mit Edimilson Fernandes (bis 69.)



Die Tabelle:

