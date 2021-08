Sport

Bild: keystone

Zwei Last-Minute-Treffer: FCZ holt den Sieg im Derby +++ Sion sichert sich späten Punkt

St. Gallen – Sion 1:0

Der FC St. Gallen war besser ins Spiel gestartet und konnte das Spiel zunächst kontrollieren. Doch wurden sie in der ersten Halbzeit nicht einmal gefährlich – im Gegensatz zu den Gästen. Die Sittener wurden stärker und waren bald das bessere Team. Kurz vor der Pause zappelte der Ball sogar im Netz der Gastgeber. Anto Grgic hatte FCSG-Goalie Lawrence Ati-Sigi bezwungen, stand dabei aber im Abseits. So blieb es nach 45 Minuten beim 0:0.

In der zweiten Halbzeit zeigten die Gastgeber aber ein ganz anderes Gesicht. Trainer Peter Zeidler hat wohl genau die richtigen Worte gefunden, denn St. Gallen kam deutlich stärker aus der Kabine. Nicolas Lüchinger brachte in der 63. Minute die Führung. In der Folge ging der FCSG fahrlässig mit seinen Chancen um. Wie so oft wird das am Ende bestraft, als Guillaume Hoarau in der 93. Minute doch noch zum Ausgleich kam.

Bild: keystone

St. Gallen - Sion 1:1 (0:0)

11'927 Zuschauer. SR Fähndrich.

Tore: 64. Lüchinger (Youan) 1:0. 93. Hoarau (Cavaré) 1:1.

St. Gallen: Ati-Zigi; Lüchinger, Stergiou, Fazliji (53. Stillhart), Kempter; Diakité; Görtler, Youan (72. Duah); Ruiz (79. Staubli); Babic (46. Schubert), Besio (72. Guillemenot).

Sion: Fayulu; Cavaré, Saintini, Ndoye, Cipriano; Serey Die (69. Berdayes); Tosetti (69. Hoarau), Grgic (60. Zuffi), Baltazar (78. Araz), Bua; Stojilkovic (78. Theler).

Bemerkungen: St. Gallen ohne Kräuchi (verletzt). Fazliji mit Verdacht auf Hirnerschütterung ausgeschieden. Sion ohne Itaitinga, Khasa, Iapichino, Doldur, Martic und Rodrigues (alle verletzt).

Verwarnungen: 43. Ruiz (Foul), 53. Grgic (Foul), 66. Baltazar (Foul), 68. Stillhart (Foul), 77. Stojilkovic (Foul), 80. Görtler (Foul).

FC Zürich – GC 2:1

Wenige Sekunden fehlen den Grasshoppers im Zürcher Derby, und sie hätten dem FCZ die ersten Punktverluste der Saison beigebracht. Aber Assan Ceesay erzielt beim letzten Angriff in der 95. Minuten das 2:1. Die Hoppers mussten fast die ganze zweite Halbzeit wegen eines Platzverweises gegen Amir Abrashi zu zehnt spielen.

«Ein solches Derby so zu gewinnen macht einfach Spass.»

Video: SRF

Zürich und GC begannen das 275. Zürcher Derby so, als wollten sie den Fans sogleich alles bieten, was sie in den zwei Jahren und fast fünf Monaten ohne Derby verpasst hatten. In den ersten zehn Minuten fielen schon zwei Tore. Georg Margreitter nutzte in der 7. Minute die Situation, als der FCZ-Goalie Yanick Brecher einen Corner unzureichend abgewehrt hatte. Nur drei Minuten später war Antonio Marchesano nach einer Hereingabe von Assan Ceesay schneller zur Stelle als die Gegenspieler.

In der attraktiven Kadenz an Torszenen ging es indessen nicht weiter. Das Derby normalisierte sich zu einem Kampf, in dem man sich nichts schenkte. Ab der 47. Minute jedoch war nichts mehr wie vorher. Abrashi leistete sich innerhalb von weniger als einer Minute zwei törichte Fouls. Beim zweiten trat er seinen Gegenspieler – offenbar mit Absicht – auf den Rist. Schiedsrichter Urs Schnyder konnte nicht anders, als Abrashi Gelb-rot zu zeigen. Abrashis Verhalten war unwürdig, erst recht für den Mannschaftscaptain.

In Unterzahl zogen sich die Hoppers verständlicherweise zurück, wie sie es beim 0:0 bei YB über 90 Minuten getan hatten. Und wie in Bern konnte Trainer Giorgio Contini die Mannschaft so einstellen, dass sie – diesmal beinahe – ohne Gegentor über die Runden kam. Die FCZler machten wenig aus der zahlenmässigen Überlegenheit, obwohl Trainer André Breitenreiter verschiedene offensive Kräfte einwechselte. Ceesays Siegestor war nicht das Ergebnis einer Druckperiode.

«Es war nicht unser bestes Spiel, doch im Derby geht es nur darum, die Partie zu gewinnen. Wir haben lange in Überzahl gespielt, wo uns die Kreativität gefehlt hat. Wir haben zu statisch gespielt, aber wir haben bis zum Schluss daran geglaubt und uns am Ende belohnt.»

Video: SRF

Wenn man ihre Leistung in der ersten Halbzeit heranzieht, darf man sagen: Die Hoppers 2.0 in der noch jungen Saison haben keine Ähnlichkeit mehr mit der desolaten Abstiegsmannschaft der Saison 2018/19. Basel, YB, FCZ - allen drei namhaften Gegnern haben sie in den ersten vier Runden alles abverlangt. Hinzu kommt der 3:1-Heimsieg gegen Lausanne-Sport.

Die weiteren Stimmen:

«Diese Emotionen gibt es nur bei den Derbys. Wir haben schon die ganze Woche gespürt, dass es ein besonderes Spiel wird. Nun in der 95. Minute noch zu gewinnen ist hervorragend. Es war ein schwieriges Spiel, GC ist viel gerannt und hat stark gekämpft. Doch am Ende zählt nur der Sieg, egal wie er zustande gekommen ist.»

«Es war ein Fehler, das weiss Amir Abrashi sicher auch selbst. Doch wir haben auch in Unterzahl weiter gekämpft und am Ende unglücklich verloren. Das ist natürlich bitter. Das müssen wir jetzt erst einmal verarbeiten, doch dann geht es weiter.»

Zürich - Grasshoppers 2:1 (1:1)

14'896 Zuschauer. SR Schnyder.

Tore: 7. Margreitter (Herc) 0:1. 10. Marchesano (Ceesay) 1:1. 95. Ceesay (Gnonto) 2:1.

Zürich: Brecher; Omeragic, Mirlind Kryeziu, Aliti; Rohner (85. Gnonto), Doumbia, Leitner (61. Pollero), Guerrero; Marchesano; Krasniqi (70. Gogia), Ceesay.

Grasshoppers: Moreira; Arigoni, Margreitter, Toti; Bolla, Diani, Abrashi, Hoxha (78. Cvetkovic); Pusic (61. Kawabe), Herc (89. Gjorgjev); Campana (78. Momoh).

Bemerkungen: Zürich ohne Dzemaili, Tosin, Khelifi und Koide (alle verletzt). Grasshoppers ohne Bonatini, Demhasaj, Morandi, Nadjack (alle verletzt), Lenjani (krank) und Loosli (nicht spielberechtigt). 48. Gelb-rote Karte gegen Abrashi (Foul).

Verwarnungen: 16. Leitner (Foul), 47. Abrashi (Foul), 49. Mirlind Kryeziu (Unsportlichkeit), 49. Campana (Unsportlichkeit). (nih/sda)

Tabelle:

