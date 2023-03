Juve feiert nach dem Führungstreffer durch Dusan Vlahovic. Bild: keystone

Xhaka mit Arsenal ausgeschieden +++ ManUnited lässt in Sevilla nichts anbrennen

Mit Juventus Turin und Manchester United schafften es die zwei Schwergewichte der Europa League ohne viel Mühe in die Viertelfinals. Manchester United eliminierte Betis Sevilla, Juventus Turin den SC Freiburg. Granit Xhaka und Arsenal hingegen scheiterten in extremis.

Arsenal – Sporting 3:5 n. P.

Arsenal scheitert als einziger Grosser im Achtelfinal der Europa League. Die Londoner scheiden trotz eines Treffers von Granit Xhaka gegen Sporting Lissabon im Penaltyschiessen aus.

Xhaka brachte die Londoner mit seinem ersten Tor seit dem letzten Oktober in der 19. Minute in Führung. Das 1:0 hätte nach dem 2:2 in Lissabon zum Weiterkommen gereicht. Doch ein Geniestreich von Pedro Gonçalves brachte Sporting in der 62. Minute zurück in die Partie. Der 24-Jährige traf aus 46 Metern mit einem perfekten Schuss über Goalie Aaron Ramsdale zum 1:1.

In der Verlängerung verpasste Arsenal mehrmals aus aussichtsreicher Position die erneute Führung. Im Penaltyschiessen scheiterte Gabriel Martinelli als einziger Schütze, kurz bevor Nuno Santos die Portugiesen unter die letzten acht schoss. Xhaka schoss keinen Penalty.

Arsenal - Sporting Lissabon 1:1 (1:1, 1:0) n.V.; 3:5 i.P.

SR Lahoz (ESP).

Tore: 19. Xhaka 1:0. 62. Pedro Gonçalves 1:1.

Bemerkungen: Arsenal mit Xhaka. 118. Gelb-Rote Karte gegen Ugarte (Sporting Lissabon).

Freiburg – Juventus 0:2

Juventus Turin hat gegen den SC Freiburg nichts anbrennen lassen. Das Team von Massimiliano Allegri gewann nach dem Hinspiel (1:0) die Partie in Freiburg mit 2:0. Der serbische Stürmer Dusan Vlahovic verwertete kurz vor der Pause einen Handspenalty, der für die Deutschen doppelte Strafe war. Verteidiger Manuel Gulde sah für das Handspiel im eigenen Strafraum auch noch die zweite Gelbe Karte. Federico Chiesa schoss in der 95. Minute das 2:0.

Penalty für Juve – Dusan Vlahovic trifft zum 1:0. Video: streamja

Freiburg - Juventus Turin 0:2 (0:1)

SR Gözübüyük (NED).

Tore: 45. Vlahovic (Penalty) 0:1. 95. Chiesa 0:2.

Bemerkungen: 44. Gelb-Rote Karte gegen Gulde (Freiburg).

Betis Sevilla – Manchester United 0:1

Auch Manchester United gab sich keine Blösse. Die «Red Devils» siegten bei Betis Sevilla dank Marcus Rashford mit 1:0. Das Weiterkommen hatten sich die Engländer mit dem 4:1 im Hinspiels schon so gut wie gesichert. Ein spektakulärer Sieg gelang Feyenoord Rotterdam mit dem 7:1 gegen Schachtar Donezk.

Der entscheidende Treffer durch Marcus Rashford. Video: streamja

Betis Sevilla - Manchester United 0:1 (0:0)

SR Jovanovic (SRB).

Tor: 56. Rashford 0:1.

Ferencvaros – Leverkusen 0:2

Der letzte deutsche Europacup-Vertreter neben Bayern München ist Bayer Leverkusen, das gegen Ferencvaros Budapest auch das zweite Spiel gewann. In der Champions League waren zuvor mit Dortmund, Leipzig und Eintracht Frankfurt schon drei Bundesligisten im Achtelfinal gescheitert.

Leverkusen rettet die Bundesliga-Ehre. Bild: keystone

Ferencvaros Budapest - Leverkusen 0:2 (0:1)

SR Soares Dias (POR).

Tore: 3. Diaby 0:1. 81. Adli 0:2.

Union Saint-Gilloise – Union Berlin 3:0

Für Freiburgs und Leverkusens Ligarivale Union Berlin endete die erfolgreichste Europacup-Saison der Vereinsgeschichte gegen die Belgier von Union Saint-Gilloise. Nach dem 3:3 im Heimspiel verlor das Team von Trainer Urs Fischer in der Nähe von Brüssel mit 0:2.

Union gewinnt gegen Union. Bild: keystone

Union Saint-Gilloise - Union Berlin 3:0 (1:0). - SR Sanchez (ESP).

Tore: 18. Teuma 1:0. 63. Lazare 2:0. 94. Lapoussin 3:0.

Bemerkungen: 80. Gelb-Rote Karte gegen Haberer (Union Berlin). (dab/abu/sda)