Xhaka blickt skeptisch auf Nati-Zukunft: «Sehe nicht bei allen den ungestillten Hunger»

«Ich war beim Physio und sagte ihm während der Auslosung, dass ich genau gegen drei Nationen nicht gerne spielen würde: Kosovo, Albanien und Serbien. Und was passiert? Kosovo! Ich habe es mir wirklich nicht gewünscht. Es wird in der Qualifikation nochmals richtig zur Sache gehen. Ich habe in der Vergangenheit schon oft genug viel Energie auf Nebenschauplätzen verloren. Aber ich bin inzwischen in einem Alter, in dem ich aussergewöhnliche Situationen aushalten kann. Ich bin professionell genug, 90 Minuten lang Gas zu geben. Ich habe mich einst für die Schweiz entschieden und bereue meinen Entschluss keine Sekunde lang.»