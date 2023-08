Bild: keystone

Fischers Union startet mit Sieg in die Saison +++ Chelseas Fehlstart perfekt

Bundesliga

Union – Mainz 4:1

Union Berlin gelingt der Start in die neue Bundesliga-Saison optimal. Das Team von Urs Fischer gewinnt dank Kevin Behrens' Kopfballstärke daheim gegen Mainz 4:1.

Behrens komplettiert den Hattrick. Video: streamja

Die Frage, ob mit Union Berlin auch im sechsten Jahr unter Fischer zu rechnen ist, beantwortete Kevin Behrens. Der 32-jährige Stürmer schoss nach 52 Sekunden das 1:0 und verwertete in der 9. Minute auch die zweite Flanke in den Mainzer Strafraum. Den dritten Kopfball-Treffer erzielte Behrens in der 70. Minute zum 3:1.

Rönnow hält den ersten Penalty. Video: streamja

Rönnow hält den zweiten Penalty. Video: streamja

Die Mainzer mit Edimilson Fernandes hatten ihre starken Phasen nach der Pause, schossen das 1:2 nach einer guten Stunde, verschossen aber vor allem zwei Penaltys. Beide Male scheiterte Ludovic Ajorque an Unions Keeper Frederik Rönnow. Zum Schlussstand traf Milos Pantovic nach Vorlage des aus Monaco in die Bundesliga zurückgekehrten Kevin Volland.

Union Berlin - Mainz 4:1 (2:0)

Tore: 1. Behrens 1:0. 9. Behrens 2:0. 64. Caci 2:1. 70. Behrens 3:1. 96. Pantovic 4:1.

Bemerkungen: Mainz mit Fernandes, ohne Widmer (verletzt). Ajorque (Mainz) verschiesst Penaltys (63. und 88.).

Frankfurt – Darmstadt 1:0

Auch Eintracht Frankfurt gestaltete den Saisonauftakt siegreich. Gegen Aufsteiger Darmstadt gewannen die Frankfurter unter dem neuen Trainer Dino Toppmöller 1:0. Randal Kolo Muani schoss das einzige Tor fünf Minuten vor der Pause.

Kolo Muani schiesst das einzige Tor des Spiels. Video: streamja

Eintracht Frankfurt - Darmstadt 1:0 (1:0)

Tor: 40. Kolo Muani 1:0.

Bemerkungen: Darmstadt mit Stojilkovic (ab 62.).

Premier League

West Ham – Chelsea 3:1

Chelsea bleibt auch im zweiten Spiel der Saison ohne Sieg. Die Blues von Mauricio Pochettino verloren auswärts bei West Ham United mit 3:1. Die Niederlage ist doppelt ärgerlich, weil Enzo Fernandez in der 43. Minute einen Penalty zur möglichen 2:1-Führung verschoss und West Ham ab der 67. Minute und Gelb-Rot gegen Nayef Aguerd in Unterzahl agieren musste.

Michail Antonio schiesst West Ham zum Sieg. Video: streamja

West Ham United - Chelsea 3:1 (1:1)

Tore: 7. Aguerd 1:0. 28. Chukwuemeka 1:1. 53. Antonio 2:1. 95. Paqueta (Penalty) 3:1.

Bemerkungen: 43. Fernandez (Chelsea) verschiesst Penalty. 67. Gelb-rote Karte gegen Aguerd (West Ham United). (abu/sda)

