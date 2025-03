Sorge um Ebrima Colley: Der YB-Spieler musste nach einem Zusammenstoss in Spital gebracht werden. Bild: keystone

Fassnacht schiesst YB zurück ins Meisterrennen – Lugano kann doch noch gewinnen

In der Super League kommt es in der oberen Tabellenhälfte in der 28. Runde zum grossen Zusammenschluss. Die Young Boys und Lugano sind nach ihren Siegen wieder voll im Meisterrennen.

Basel – Young Boys 1:2

Seinen ersten Treffer erzielt Fassnacht bereits nach 46 Sekunden. Bild: keystone

Lugano – Winterthur 2:1

Lugano - Winterthur 2:1 (0:0)

3344 Zuschauer. - SR Horisberger.

Tore: 50. Koutsias (Macek) 1:0. 56. Koutsias (Bislimi) 2:0. 85. Lüthi (Zuffi) 2:1.

Lugano: Saipi; Zanotti (81. Brault-Guillard), Papadopoulos, Hajdari, Martim Marques (65. Valenzuela); Grgic, Mahmoud (46. Macek), Bislimi (64. Doumbia); Steffen, Koutsias, Daniel Dos Santos (84. Sbai).

Winterthur: Kapino; Sidler, Arnold, Lüthi, Diaby; Stillhart (63. Jankewitz), Zuffi, Schneider (46. Durrer); Burkart (62. Bajrami), Gomis (46. Di Giusto), Frei (63. Buess).

Bemerkungen: Verwarnungen: 66. Jankewitz, 72. Sidler. (pre/sda)

Nach drei Niederlagen in Serie kehrt Lugano gegen Winterthur zum Siegen zurück. Bild: keystone