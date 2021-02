Sport

Manchester City nach Sieg in Burnley alleine Leader der Premier League



ManCity nach dem erwarteten Sieg in Burnley wieder alleiniger Leader

Burnley – Manchester City 0:2

Manchester City gibt sich an der Spitze der Premier League weiterhin keine Blösse. In Burnley siegten die Citizens mit 2:0. In der Tabelle liegen sie nach Verlustpunkten sechs Punkte vor Stadtrivale Manchester United.

Es war das 13. Meisterschaftsspiel ohne Niederlage, der neunte Sieg in Folge. Beeindruckend an der Serie des Teams von Pep Guardiola ist vor allem auch die defensive Stabilität, in den letzten neun Pflichtspielen kassierten die Citizens nur ein Gegentor.

Tore: 3. Gabriel Jesus 0:1. 38. Sterling 0:2.

Fulham – Leicester City 0:2

Nach zwei Spielen ohne Sieg kehrte Leicester gegen den abstiegsgefährdeten Aufsteiger Fulham in die Erfolgsspur zurück. Kelechi Iheanacho (17.) und James Justin (44.) schossen die Tore für den Überraschungsmeister von 2016.

Liverpool – Brighton & Hove Albion

Spielbeginn 21.15 Uhr ➡️ zum Liveticker

Die Tabelle

