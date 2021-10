Der FC Thun will nach GC auch Servette aus dem Cup schmeissen. Bild: keystone

Thun will im Cup den nächsten Oberklassigen ausschalten

In den Achtelfinals des Schweizer Cups erwartet Meister YB eine delikate Aufgabe in Lugano. Thun will die Resultatkrise von Servette ausnutzen, und Chiasso den FC St. Gallen weiter ins Elend stürzen.

Am Mittwoch kommt es in den Achtelfinals des Schweizer Cups zum einzigen Duell zweier Super-League-Vereine. Lugano empfängt die Young Boys. Der Meister präsentierte sich nach der Nationalmannschaftspause nicht mehr ganz so unwiderstehlich, gab im Heimspiel gegen Luzern Punkte ab und tat sich am Samstag auch gegen Lausanne lange schwer, ehe zwei Tore in der Schlussviertelstunde den 3:2-Sieg sicherstellten.

Die Cup-Spiele vom Mittwoch: 19 Uhr: Lugano – YB

19 Uhr: Étoile Carouge – Basel

19.30 Uhr: Chiasso – St.Gallen

20 Uhr: Thun – Servette

20.15 Uhr: Schaffhausen – Luzern​

Und Lugano spielte am Sonntag bei Leader Basel lange gefällig, verzweifelte aber am starken Heinz Lindner im Tor des FCB. Insofern dürfte es für YB keine einfache Aufgabe werden, zu verhindern, dass der Achtelfinal nach der 1:4-Niederlage im Vorjahr in St.Gallen zum zweiten Mal in Folge Endstation bedeutet.

Dass die anderen Super-League-Klubs auf Unterklassige treffen, ist indes kein Freilos für die nächste Runde. Thun hat in den Sechzehntelfinals mit den Grasshoppers bereits einen Oberklassigen ausgeschaltet (1:0). Am Mittwoch reist mit Servette nun eine Mannschaft in die Stockhorn Arena, die in der Liga seit fünf Spielen auf einen Sieg wartet und sich am Sonntag gegen das kriselnde Sion blamierte (1:2).

Zusammenfassung vom September: GC stolpert über das unterklassige Thun. Video: SRF

St. Gallen unter Siegzwang

Titelverteidiger Luzern spielt in Schaffhausen, der FC Basel beim Promotion-League-Klub Etoile Carouge. St. Gallen, das in dieser Saison noch nicht in die Spur gefunden hat und mit neun Punkten aus elf Spielen auf dem Barrageplatz liegt, bekommt es ebenfalls mit einem Team aus der dritthöchsten Liga zu tun. Gegen Challenge-League-Absteiger Chiasso, der in der Promotion League derzeit an dritter Stelle klassiert ist, ist der FCSG unter Siegzwang, soll sich die Krise in der Ostschweiz nicht weiter verschärfen.

Die Auslosung der Viertelfinals, die Anfang Februar 2022 ausgetragen werden, findet am Mittwochabend in der Sendung Schweizer Cup Goal auf SRF 2 statt. (abu/sda)