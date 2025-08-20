bedeckt18°
DE | FR
burger
Schweiz
Leben

Büffelmozzarella aus der Schweiz – die besten Produkte laut Kassensturz

Die Sendung Kassensturz von SRF lässt Büffelmozzarella auf Aroma, Konsistenz und Textur testen.
Die Sendung Kassensturz von SRF lässt Büffelmozzarella auf Aroma, Konsistenz und Textur testen.Bild: Shutterstock

«Kassensturz» testet Büffelmozzarella – teuerstes Produkt konnte nicht überzeugen

20.08.2025, 10:1620.08.2025, 10:16
Mehr «Schweiz»

Büffelmozzarella kommt aus Kampanien in Süditalien und ist besonders in den Sommermonaten beliebt. Der SRF-Kassensturz hat verschiedene Sorten der beliebten Delikatesse getestet, die in Schweizer Supermärkten erhältlich sind.

Am meisten überzeugen konnte der Mozzarella Bufala von Letizia, eingekauft bei Denner. Er überzeugte die Jury mit seinem frischen Aroma und dem Duft nach Kräutern.

Teuerstes Produkt konnte nicht überzeugen

Als genügend, aber mit Mängeln wurden die Sorten Cucina von Aldi, Naturaplan von Coop und Züger von Volg beurteilt. Beim Pordukt von Naturaplan kritisierte die Jury die «breiig-griesige» Textur. Der Büffelmozzarella von Züger ist der teuerste im Test, bei ihm bemängelte die Jury «seifige» und «alt-käsige» Aromen.

Alle getesteten Produkte im Überblick:

Ungenügend abgeschnitten haben die beiden Schweizer Produkte Alfredo von Migros und der Schangnauer Büffelmozzarella von Migros Bern. Beide wurden von den Käsespezialistinnen und Spezialisten als zu hart und kompakt beurteilt. Der orange Riese kündigte bereits an, die Textur künftig zu verbessern.

Das könnte dich auch interessieren:

(red)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
In England jagen Hunderte dem Käse hinterher
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Trump sprach mit Orban über EU-Beitritt der Ukraine +++ Lettland will Ostgrenze stärken
2
Hurra, die lustigsten Fails der Woche sind da!
3
Touristen flüchten vor der Hitze in den Norden – das sorgt für Probleme
4
So viel verdienen Lehrpersonen in der Schweiz
5
Trumps grösster Albtraum – eine verrückte Woche im Rückblick
Meistkommentiert
1
Trapp wechselt zum Paris FC +++ Sierro zieht es nach Saudi-Arabien
2
«Ich eröffne mal DIE Diskussion: Wo isst man den besten Döner?»
3
Putin droht bei Reise nach Genf trotz Haftbefehl keine Festnahme – warum das möglich ist
4
Studie enthüllt: Wer Abnehmspritze Wegovy absetzt, nimmt innert Kürze wieder zu
5
Bis zu 46 Grad – so sehen die Wetter-Szenarien der Schweiz aus
Meistgeteilt
1
«Es ist zu befürchten, dass die amerikanische Regierung die Ausgangslage nicht versteht»
2
Schweizer Trumpisten treffen sich im Geheimen – SVP-Grossrat mischt mit
3
Umzug der historischen Kirche von Kiruna hat begonnen
4
Bencic/Zverev scheitern deutlich +++ Julie Zogg tritt per Ende Saison zurück
5
Die ewige Naivität der Schweiz im Umgang mit den USA
Schreckmoment auf dem Golfplatz: Flieger legt abrupte Notlandung hin
In Australien musste am Sonntagnachmittag ein Kleinflugzeug mitten auf einem Golfplatz notlanden.
Zur Story