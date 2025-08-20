Die Sendung Kassensturz von SRF lässt Büffelmozzarella auf Aroma, Konsistenz und Textur testen. Bild: Shutterstock

«Kassensturz» testet Büffelmozzarella – teuerstes Produkt konnte nicht überzeugen

Büffelmozzarella kommt aus Kampanien in Süditalien und ist besonders in den Sommermonaten beliebt. Der SRF-Kassensturz hat verschiedene Sorten der beliebten Delikatesse getestet, die in Schweizer Supermärkten erhältlich sind.

Am meisten überzeugen konnte der Mozzarella Bufala von Letizia, eingekauft bei Denner. Er überzeugte die Jury mit seinem frischen Aroma und dem Duft nach Kräutern.

Teuerstes Produkt konnte nicht überzeugen

Als genügend, aber mit Mängeln wurden die Sorten Cucina von Aldi, Naturaplan von Coop und Züger von Volg beurteilt. Beim Pordukt von Naturaplan kritisierte die Jury die «breiig-griesige» Textur. Der Büffelmozzarella von Züger ist der teuerste im Test, bei ihm bemängelte die Jury «seifige» und «alt-käsige» Aromen.

Alle getesteten Produkte im Überblick:

Ungenügend abgeschnitten haben die beiden Schweizer Produkte Alfredo von Migros und der Schangnauer Büffelmozzarella von Migros Bern. Beide wurden von den Käsespezialistinnen und Spezialisten als zu hart und kompakt beurteilt. Der orange Riese kündigte bereits an, die Textur künftig zu verbessern.

