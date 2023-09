Son und Maddinson jubeln über Tottenhams Ausgleich im North-London-Derby. Bild: keystone

Punkteteilung im North-London-Derby, Xhakas Leverkusen siegt problemlos

Auch an diesem Sonntag wird in Europa fleissig Fussball gespielt. In England trennen sich Arsenal und Tottenham 2:2, Liverpool gewinnt, Chelsea rutscht in der Tabelle nach einer enttäuschender Niederlage weiter nach unten. Xhaka feiert mit Leverkusen einen ungefährdeten Sieg gegen den Aufsteiger aus Heidenheim.

Bundesliga

Leverkusen – Heidenheim 4:1

Dank einem 4:1-Heimsieg gegen Heidenheim schliesst Bayer Leverkusen nach Punkten zu Bayern München an der Spitze der Tabelle auf.

Leverkusen dominierte die Partie über weite Strecken, musste jedoch in der 58. Minute aus dem Nichts den Ausgleich hinnehmen. Der Schweizer Granit Xhaka, der sonst eine solide Leistung zeigte, liess Eren Dinkci etwas zu viel Platz, was dieser ausnutzte und zentral von der Strafraumgrenze aus das 1:1 erzielte.

Nur fünf Minuten später brachte Jonas Hofmann die Gastgeber wieder in Führung. Nach einem schönen Pass in die Schnittstelle spitzelte er den Ball ins Netz. Danach liessen die Leverkusener nichts mehr anbrennen und bauten den Vorsprung bis zum Schluss kontinuierlich aus.

Damit bleibt die von Xabi Alonso trainierte Mannschaft gleichauf mit Bayern München, das tags zuvor Bochum mit 7:0 besiegte. Drei Tore machen derzeit den Unterschied zugunsten der Münchner.

Xhakas Leverkusen zeigt gegen Heidenheim keine Nerven. Video: streamja

Bayer Leverkusen – Heidenheim 4:1 (1:0)

Tore: 9. Boniface 1:0. 58. Dinkci 1:1. 63. Hofmann 2:1. 74. Boniface (Penalty) 3:1. 82. Adli 4:1.

Bemerkungen: Leverkusen mit Xhaka.

Premier League

Arsenal – Tottenham 2:2

In einem umkämpften Spiel mussten sich in London die Teams aus Arsenal und Tottenham die Punkte teilen. Arsenal übernahm sofort das Spieldiktat und erzielte in der 26. Minute das 1:0 durch Zinchenko – Tottenhams Romero lenkte den Ball noch unglücklich ins eigene Tor ab.

Kurz vor der Pause brachte Son auf Zuspiel von Maddison die Gäste wieder zurück in die Partie. Arsenals Vieira und Rice mussten in der Pause verletzungsbedingt ausgewechselt werden und wurden durch Havertz und Jorginho ersetzt.

In der 53. Minute war es erneut Romero, der dem Heimteam aus Arsenal einen Treffer bescherte. Nach einem Handspiel des Verteidigers im Strafraum verwertet Saka den Penalty zum 2:2. Nur zwei Minuten später netzte für Tottenham aber erneut Son ein und rettete seiner Mannschaft einen Punkt.

Son gleicht für Tottenham nur zwei Minuten nach Arsenals Führungstreffer aus. Video: streamja

Arsenal – Tottenham 2:2 (1:1).

Tore: 26. Romero (Eigentor) 1:0. 42. Son 1:1. 54. Saka (Penalty) 2:1. 55. Son 2:2.

Chelsea – Aston Villa 0:1

Weiterhin enttäuschend verläuft die Saison von Chelsea unter dem neuen Trainer Mauricio Pochettino. Gegen Aston Villa kassierten die Blues, die bisher nur ein Spiel gewonnen haben, ein 0:1. Es war schon die dritte Niederlage im sechsten Spiel für Pochettinos Team.

Watkins beschert Aston Villa mit seinem Treffer drei Punkte. Video: streamja

Chelsea – Aston Villa 0:1 (0:0).

Tor: 73. Watkins 0:1.

Bemerkungen: 55. Rote Karte Gusto (Chelsea). (sda)

Liverpool – Westham 3:1

Liverpool holt in der Premier League den fünften Sieg in Serie. Das Team von Trainer Jürgen Klopp setzt sich mit 3:1 gegen West Ham United durch.

Nach dem 1:1 zur Pause sorgten Darwin Núñez (60.) und Diogo Jota (84.) für den Erfolg der Reds im heimischen Anfield. Liverpool rückte damit auf Tabellenplatz zwei vor. Tabellenführer ist Manchester City nach sechs Siegen in sechs Spielen.

Jota macht in der 85. Minute alles klar für Liverpool. Video: streamja

Liverpool – West Ham 3:1 (1:1).

Tore: 16. Salah (Penalty) 1:0. 42. Bowen 1:1. 60. Nuñez 2:1. 85. Diogo Jota 3:1.

Sheffield – Nescastle

Serie A

Empoli – Inter Mailand 0:1



Inter Mailand in dieser Saison noch ohne Verlustpunkte. Bild: www.imago-images.de

Im fünften Meisterschaftsspiel bleibt Yann Sommer zum vierten Mal ohne Gegentor. Inter Mailand gewinnt auswärts gegen Empoli 1:0. Federico Dimarco war mit seinem Distanzschuss in der 51. Minute für das einzige Tor des Spiels verantwortlich. Sommer wurde nicht oft geprüft, doch wenn es ihn brauchte, war der Schweizer Nationaltorhüter zur Stelle. Damit stehen die von Simone Inzaghi trainierten Mailänder auch nach der fünften Runde mit dem Punktemaximum an der Spitze der Tabelle.

Empoli – Inter Mailand 0:1 (0:0).

Tor: 51. Dimarco 0:1.

Bemerkungen: Inter mit Sommer. (sda)

La Liga

Atletico Madrid – Real Madrid (21:00)

Ligue 1

Paris Saint-Germain – Marseille (20:45)

(kat/sda)