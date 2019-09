Sport

Bild: EPA

«Er hat überhaupt keinen Anspruch» – Uli Hoeness attackiert Marc-André ter Stegen



Der (Noch)-Bayern-Boss grantelt. Nach dem siegreichen Champions-League-Auftakt gegen Roter Stern Belgrad äusserte sich Uli Hoeness zum Kampf um die Nummer 1 im deutschen Nationalmannschaftstor zwischen Bayern-Keeper Manuel Neuer und Barcelona-Torhüter Marc-André ter Stegen.



Zur Erinnerung: Ter Stegen hatte nach den beiden EM-Quali-Spielen der Nationalmannschaft gesagt: «Diese Reise mit der Nationalmannschaft war für mich persönlich ein schwerer Schlag.»

Der Barcelona-Keeper will offensichtlich den Stammplatz in der Nationalmannschaft von Neuer übernehmen.

«Marc-André ter Stegen ist ein sehr guter Torwart. Aber Manuel Neuer ist besser.»

Das passt dem Bayern-Boss Hoeness jedoch gar nicht. Gegenüber dem Sender Sport1 ärgerte sich der 67-jährige Bayern-Präsident: «Ich finde es einen Witz. Die Münchner Presse finde ich nicht in Ordnung. Die westdeutsche Presse unterstützt den Marc-André ter Stegen extrem, als hätte er schon mit 17 Weltmeisterschaften gewonnen.»



Auf Twitter zitierte ein «Süddeutsche»-Reporter Hoeness mit den Worten: «Marc-André ter Stegen ist ein sehr guter Torwart. Aber Manuel Neuer ist besser. Da gibt es überhaupt keine Diskussion.»

Und der Bayern-Boss legte in der Mixed-Zone weiter gegen den Barcelona-Keeper ter Stegen nach: «Ich finde es unmöglich, dass man so ein Thema so in die Öffentlichkeit bringt. Weil er hat überhaupt keinen Anspruch, dort zu spielen.»



Der Bayern-Boss betonte: «Die Hierachie muss klar sein. Und die Hierachie bedeutet: Manuel Neuer ist die Nummer eins. Er ist über viele Jahre der beste Torhüter der Welt.» Hoeness beklagt: «Ich hätte mir auch vom DFB mehr Unterstützung erwartet.» Über ter Stegens Verhalten ärgerte sich Hoeness: «Dass ein Mitspieler in die Öffentlichkeit geht für ein Thema, das er nur mit Jogi Löw zu besprechen hat. Das ist nicht in Ordnung.» Hoeness will «den Leuten beim DFB» nun «ein bisschen Feuer» geben.



Klare Worte aus München also – ob Nationalmannschaftstrainer Joachim Löw darauf eingeht? Am Dienstag hatte Löw der «Bild gesagt: »Andy Köpke und ich stehen zu unserem Wort, dass auch Marc seine Chancen bei uns bekommen wird. Wir können seine Enttäuschung verstehen, doch es ist nun mal so, dass nur einer spielen kann."

Bei den Länderspielen im Juni sei ter Stegen für die Startelf eingeplant gewesen, «da war er leider angeschlagen», bemerkte Löw. Der Chefcoach sagte weiter: «Manu hat bei uns zuletzt sehr gute Leistungen gezeigt. Er ist unser Kapitän.»



Die Diskussion um Neuer und ter Stegen dürfte also weitergehen.



(pb/watson.de)

