Ganz so teuer wie Neymar waren die Spieler in diesem Jahr nicht, aber trotzdem wurden Unsummen an Geld auf dem Transfermarkt ausgegeben. Bild: keystone

Mehrere Milliarden für neue Spieler: So viel Geld haben die Topligen und -klubs ausgegeben

Auf dem Transfermarkt ging es im Sommer wieder hoch her. Welches Team am meisten Geld in die Hand genommen hat und welches Team das grösste Transfer-Plus gemacht hat, erfährst du hier.

Moritz Meister Folgen

Das Transferfenster der Top-Ligen ist nun geschlossen. Und auch in diesem Sommer gab es wieder einige spektakuläre Deals auf dem Transfermarkt. Die Premier League macht ihrem Ruf als beste Liga der Welt auch finanziell alle Ehre und war wie schon in den letzten zehn Jahren die Liga mit den meisten Ausgaben. Die Klubs von der Insel gaben fast dreimal so viel aus wie die italienische Serie A auf Platz zwei.

Bis auf die Premier League, welche ein enormes Transferdefizit aufweist, haben alle anderen Top-Ligen eine sehr ausgeglichene Bilanz. Die Ligue 1 und die Bundesliga haben sogar höhere Transfereinnahmen als -ausgaben.

Die Transferbilanz der einzelnen Ligen in diesem Sommer

Beim Blick auf die Entwicklung der Ausgaben aller Top-Ligen der letzten Jahre fällt sofort auf, dass sich die Ausgaben bis zur Corona-Pandemie stetig gesteigert haben. Mit Corona kam dann auch zunächst auf dem Transfermarkt ein finanzieller Einbruch. Doch, dass dieser nur von kurzer Dauer war, zeigt das letzte Transferfenster. Die Ausgaben stiegen im Vergleich zu den beiden Jahren davor um fast eine Milliarde Euro an.

Transferausgaben der Top-5-Ligen der vergangenen 10 Jahre

Premier League

Die Bilanz der letzten fünf Jahre

Die englische Liga bleibt im internationalen Vergleich das Mass aller Dinge in Sachen Transferausgaben. Rund 600 Millionen Euro mehr als letzte Saison verprassten die Klubs aus England für Neuzugänge. Besonders Aufsteiger Nottingham Forest machte mit 20 Transfers im Gesamtwert von 162 Millionen auf sich aufmerksam. Den grössten Verlust in diesem Transferfenster mit 226 Mio. Euro musste Manchester United einstreichen.

Die Klubs mit den höchsten Ausgaben Quelle: «Transfermarkt»

Top-10-Transfers der Premier League

Antony, Manchester United, 95 Mio. Euro Wesley Fofana, FC Chelsea, 80,4 Mio. Euro Darwin Núñez, FC Liverpool, 75 Mio. Euro Casemiro, Manchester United, 70,65 Mio. Euro Alexander Isak, Newcastle United, 70 Mio. Euro Marc Cucurella, FC Chelsea, 65,3 Mio. Euro Erling Haaland, Manchester City, 60 Mio. Euro Richarlison, Tottenham Hotspur, 58 Mio. Euro Lisandro Martínez, Manchester United, 57,37 Mio. Euro Raheem Sterling, FC Chelsea, 56,2 Mio. Euro

Antony soll die Offensive des englischen Rekordmeisters beleben. Bild: imago

Serie A

Die Bilanz der letzten fünf Jahre

Die italienische Liga weist eine fast ausgeglichene Transferbilanz auf. Am meisten dazu beigetragen haben der SSC Neapel und US Sassuolo, welche beide einen Transferüberschuss erwirtschaften konnten. Auch Juventus Turin kann eine ausgeglichene Transferbilanz aufweisen. Überraschenderweise sind die Ausgaben in Italien erneut zurückgegangen. Im Vergleich zur Saison 2019/20 haben sich diese fast halbiert.

Die Klubs mit den höchsten Ausgaben quelle: «transfermarkt»

Top-10-Transfers der Serie A

Bremer, Juventus Turin, 41 Mio. Euro Federico Chiesa, Juventus Turin, 40 Mio. Euro * Charles De Ketelaere, AC Mailand, 32 Mio. Euro Jaoquin Correa, Inter Mailand, 23,6 Mio. Euro * Jérémie Boga, Atalanta Bergamo, 22 Mio. Euro * Ederson, Atalanta Bergamo, 21 Mio. Euro Merih Demiral, Atalanta Bergamo, 20 Mio. Euro * Hassane Kamara, Udines Calcio, 19 Mio. Euro Min-jae Kim, SSC Neapel, 18,05 Mio. Euro André-Frank Zambo Anguissa, SSC Neapel, 15 Mio. Euro *

Bremer (links) hier im Zweikampf mit Robert Lewandowski (rechts), soll bei Juve Matthijs de Ligt ersetzen. Bild: keystone

*= war in der vergangenen Saison bereits auf Leihbasis beim Klub

Ligue 1

Die Bilanz der letzten fünf Jahre

Die französische Liga ist vor allem aufgrund von Paris-Saint-Germain nicht mehr nur eine reine Verkaufsliga. Ohne die Ausgaben der Pariser wäre die Bilanz der französischen Liga noch positiver ausgefallen. Allgemein erwirtschaftete die Ligue 1 in den letzten Jahren fast immer einen Transferüberschuss. Dieses Jahr waren es vor allem die 80 Millionen Euro, die Monaco für Aurélien Tchouaméni kassierten, welche die Kassen in Frankreich füllten.

Die Klubs mit den höchsten Ausgaben quelle: «transfermarkt»

Top-10-Transfers der Ligue 1

Vitinha, Paris-Saint-Germain, 41,5 Mio. Euro Nuno Mendes, Paris-Saint-Germain, 38 Mio. Euro * Amine Gouri, Stade Rennes, 28 Mio. Euro Fabian Ruiz, Paris-Saint-Germain, 23 Mio. Euro Sofiane Diop, OGC Nizza, 22 Mio. Euro Arnaud Kalimuedo, Stade Rennes, 20 Mio. Euro Arthur Theate, Stade Rennes, 19 Mio. Euro Carlos Soler, Paris-Saint-Germain, 18 Mio. Euro Renato Sanches, Paris-Saint-Germain, 15 Mio. Euro Mohamed Camara, AS Monaco, 15 Mio. Euro

Vitinha ist der teuerste Transfer der Ligue 1 in diesem Sommer. Bild: keystone

*= war in der vergangenen Saison bereits auf Leihbasis beim Klub

La Liga

Die Bilanz der letzten fünf Jahre

Auch die spanische La Liga hat eine fast ausgeglichene Transferbilanz. Ohne die Ausgaben des FC Barcelonas würde die spanische Elite-Liga gar eine klar positive Transferbilanz aufweisen. Ausser Barça mit einem Transfer-Minus von über 100 Millionen Euro und Atlético Madrid mit 20 Millionen Euro weist keines der Teams ein Transfer-Minus auf.

Die Klubs mit den höchsten Ausgaben quelle: «transfermarkt»

Top-10-Transfers der La Liga

Aurélien Tchouaméni, Real Madrid, 80 Mio. Euro Raphinha, FC Barcelona, 58 Mio. Euro Jules Koundé, FC Barcelona, 50 Mio. Euro Robert Lewandowski, FC Barcelona, 45 Mio. Euro Nahuel Molina, Atlético Madrid, 20 Mio. Euro Umar Sadiq, Real Sociedad, 20 Mio. Euro Tanguy Nianzou, FC Sevilla, 16 Mio. Euro Brais Méndez, Real Sociedad, 14 Mio. Euro Marcao, FC Sevilla, 12 Mio. Euro Momo Cho, Real Sociedad, 11 Mio. Euro

Aurélien Tchouameni soll in Zukunft im Mittelfeld der «Königlichen» die Fäden ziehen. Bild: keystone

Bundesliga

Die Bilanz der letzten fünf Jahre

Die Teams der Bundesliga konnten in diesem Transferfenster ein kleines Transfer-Plus erwirtschaften. Der Liga-Krösus FC Bayern und auch Borussia Dortmund haben nur wenige Millionen mehr ausgegeben als sie durch Verkäufe eingenommen haben.

Die Klubs mit den höchsten Ausgaben quelle: «transfermarkt»

Top-10-Transfers der Bundesliga

Matthijs de Ligt, FC Bayern München, 67 Mio. Euro Sadio Mané, FC Bayern München, 32 Mio. Euro Sébastian Haller, Borussia Dortmund, 31 Mio. Euro Karim Adeyemi, Borussia Dortmund, 30 Mio. Euro David Raum, RB Leipzig, 26 Mio. Euro Timo Werner, RB Leipzig, 20 Mio. Euro Nico Schlotterbeck, Borussia Dortmund, 20 Mio. Euro Mathys Tel, FC Bayern München, 20 Mio. Euro Ryan Gravenberch, FC Bayern München, 18,5 Mio. Euro Adam Hlozek, Bayer 04 Leverkusen, 13 Mio. Euro

Sadio Mane ist der Königstransfer des FC Bayern München in diesem Sommer. Bild: IMAGO

Super League

Die Bilanz der letzten fünf Jahre

Die Schweizer Super League bleibt weiter eine Liga, welche vor allem von Spielerverkäufen profitiert. In jedem der vergangenen fünf Jahre konnten die Schweizer Teams immer einen klaren Transferüberschuss erreichen. YB sticht in diesem Jahr besonders heraus und konnte gar 12 Millionen Euro Gewinn durch Transfers in diesem Sommer einstreichen. Vor allem Jordan Siebatcheu und Christopher Martins, die für sechs Millionen den Verein wechselten, brachten dem Klub ordentliche Gewinne ein.

Die Klubs mit den höchsten Ausgaben quelle: «transfermarkt»

Top-10-Transfers der Super League

Kastriot Imeri, YB, 3,6 Mio. Euro Mario Balotelli, FC Sion, 2,62 Mio. Euro Filip Ugrinic, YB, 2,5 Mio. Euro Cedric Itten, YB, 1,82 Mio. Euro Lars Lukas Mai, FC Lugano, 1,6 Mio. Euro Albert Vallci, FC St. Gallen, 1,1 Mio. Euro Riccardo Calafiori, FC Basel, 1 Mio. Euro Anton Kade, FC Basel, 1 Mio. Euro Joaquin Ardaiz, FC Luzern, 1 Mio. Euro Denis Will Poha, FC Sion, 850'00 Tsd. Euro