Premier League: Granit Xhaka fährt mit Arsenal einen Kantersieg ein



Bild: EPA

Xhakas Arsenal kantert Schärs Newcastle nieder – Son schiesst Tottenham zum Sieg

Arsenal – Newcastle 4:0

Arsenal ist in der Premier League zum ersten Sieg nach zuletzt vier Unentschieden gekommen. In der 26. Runde setzten sich die Londoner mit Granit Xhaka gegen Newcastle mit 4:0 durch. Der entscheidende Spieler war Nicolas Pépé.

Der im Sommer für 80 Millionen Euro von Lille gekommene Ivorer bereitete in der zweiten Halbzeit die Treffer von Pierre-Emerick Aubameyang und Alexander Lacazette vor. Das 2:0 in der 57. Minute erzielte Pépé selber. Arsenal ist auch nach dem Sieg noch sieben Punkte von einem Top-4-Platz entfernt.

Fabian Schär wurde bei Newcastle in der 83. Minute eingewechselt, seine «Magpies» verbleiben trotz dem dritten sieglosen Spiel in Serie im gesicherten Mittelfeld.

Arsenal - Newcastle 4:0 (0:0)

60'188 Zuschauer.

Tore: 54. Aubameyang 1:0. 57. Pépé 2:0. 90. Özil 3:0. 95. Lacazette 4:0.

Bemerkungen: Arsenal mit Xhaka. Newcastle mit Schär (ab 83.).

Aston Villa – Tottenham 2:3

Tottenham Hotspur kommt auswärts gegen Aufsteiger Aston Villa zu einem glücklichen 3:2-Sieg. Mann des Spiels ist Heung-min Son, die Anfangsphase prägt aber Toby Alderweireld: Der «Spurs»-Innenverteidiger bugsiert den Ball in der 9. Minute bei einem Rettungsversuch ins eigene Tor. In der 27. Minute macht der Belgier seinen Fehler wieder gut, trifft nach einem Corner zum Ausgleich.

Unmittelbar vor der Pause geht das Team von José Mourinho gar in Führung: Heung-min Son scheitert mit einem Penalty zunächst an Villa-Keeper Pepe Reina, bringt die Kugel im Nachschuss aber im Tor unter. Björn Engels gleicht für Villa aber kurz nach Wiederbeginn per Kopf wieder aus.

Doch Son schiesst die «Spurs» tief in der Nachspielzeit nach einem Konter doch noch zum Sieg. Tottenham arbeitet sich mit dem dritten Sieg in Folge auf Rang 5 vor.

Aston Villa - Tottenham 2:3 (1:2)

41'874 Zuschauer.

Tore: 9. Alderweireld (Eigentor) 1:0. 27. Alderweireld 1:1. 45. Son 1:2. 53. Engels 2:2. 94. Son 2:3.

Bemerkungen: 45. Son scheitert mit Penalty und trifft im Nachschuss. (pre/sda)

