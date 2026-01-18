In Augsburg standen sich gleich vier Schweizer gegenüber: Hier sind Fabian Rieder und Freiburgs Johan Manzambi im Kopfballduell. Bild: www.imago-images.de

Ex-Basler Barry in Premier League in Torlaune – Embolo und Mambimbi treffen

Bundesliga

Stuttgart – Union Berlin 1:1

Der VfB Stuttgart verpasst den Sprung auf Tabellenplatz 3, weil Ex-Spieler Jeong Woo-Yeong in der Schlussphase für Union Berlin der Ausgleich gelang. Zuvor hatte Chris Führich vom Strafraumrand für die Führung der Gastgeber gesorgt. Die Stuttgarter sind damit zwar auf Platz 4, im Vergleich zu Leipzig aber im Nachteil nach Verlustpunkten.

VfB Stuttgart - Union Berlin 1:1 (0:0).

Tore: 59. Führich 1:0. 83. Jeong 1:1.

Bemerkungen: VfB Stuttgart ohne Jaquez (verletzt).

Augsburg – Freiburg 2:2

Für Fabian Rieder und Cedric Zesiger geht das Warten auf den ersten Sieg im neuen Jahr weiter. Mit dem FC Augsburg kommen die beiden Schweizer in der 18. Bundesliga-Runde daheim gegen Freiburg nach 2:0-Führung nur zu einem 2:2.

Am Donnerstag kostete ein Tor in der Nachspielzeit gegen zehn Spieler von Union Berlin den Augsburgern zwei Punkte. Diesmal brachte das abstiegsgefährdete Team eine kurz nach der Pause herausgespielte 2:0-Führung nicht über die Zeit. Auf die Treffer von Alexis Claude-Maurice (47.) und Elvis Rexhbecaj (49.) antworteten die Freiburger ihrerseits mit einem Doppelpack von Yuito Suzuki (60.) und Igor Matanovic (62.).

In Augsburg standen auf beiden Seiten zwei Schweizer im Einsatz. Neben dem eine Viertelstunde vor Schluss ausgewechselten Rieder und dem nach einer guten Stunde eingewechselten Zesiger waren auch die Freiburger Bruno Ogbus und Johan Manzambi gefordert.

Auch Bruno Ogbus hatte ein Rencontre mit Rieder. Bild: www.imago-images.de

Die beiden Freiburger verdienten sich gute Noten. Für Ogbus war es der zweite Einsatz als Innenverteidiger über 90 Minuten, nachdem er vor dieser Woche auch wegen eines Achillessehnenrisses 16 Monate ohne Bundesliga-Einsatz geblieben war.

Augsburg - Freiburg 2:2 (0:0).

29'160 Zuschauer.

Tore: 47. Claude-Maurice 1:0. 49. Rexhbeçaj 2:0. 59. Suzuki 2:1. 62. Matanovic 2:2.

Bemerkungen: Augsburg mit Zesiger (ab 63.) und Rieder (bis 75.). Freiburg mit Ogbus und Manzambi (bis 71.).

Premier League

Aston Villa – Everton 0:1

Arsenal konnte trotz eines enttäuschenden 1:1 gegen Nottingham seinen Vorsprung an der Spitze der Premier League in der 22. Runde ausbauen. Dabei profitierten die Londoner von den Niederlagen von Manchester City (0:2 gegen Manchester United) und von Aston Villa (0:1 gegen Everton). Das Duo liegt nun sieben Punkte hinter Arsenal.

Die erste Heimniederlage von Aston Villa seit dem 1. November besiegelte der ehemalige Basler Stürmer Thierno Barry. Der Franzose verwertete nach einer knappen Stunde einen Nachschuss mittels Heber gekonnt zum Siegtreffer. Für Barry war es in den letzten vier Ligaspielen der dritte Treffer.

Wolverhampton – Newcastle 0:0

Die Siegesserie von Newcastle United endete in der Premier League nach drei Spielen. Ohne den verletzten Fabian Schär hielten die Magpies zwar die Null, kamen gegen das Schlusslicht aber nicht zu einem eigenen Treffer. Wolverhampton ist seinerseits nun seit vier Partien ungeschlagen, aber weiterhin 14 Zähler vom rettenden Ufer entfernt.

Die Defensiven prägten die Partie zwischen Wolverhampton und Newcastle. Bild: keystone

Ligue 1

Rennes – Le Havre 1:1

Felix Mambimbi erzielt sein erstes Tor in der Ligue 1. Der Freiburger Stürmer von Le Havre traf beim 1:1 in Rennes zu Führung der Gäste. Den Ausgleich bewerkstelligte Breel Embolo in der 86. Minute mit seinem fünften Saisontor. Nach 18 Runden liegt Embolo mit Rennes in den Top 6, während Mambimbi im Abstiegskampf mit Le Havre nun fünf Punkte Reserve auf den Barrage-Platz hat. (nih/sda)